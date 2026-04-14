Herní stůl za pár korun. Rapture TEMPLE 200 zlevnil pod 3 tisíce, má RGB a výborné hodnocení

Rapture TEMPLE 200 je herní stůl s ocelovou konstrukcí, RGB podsvícením a pracovní plochou 120 × 60 cm S kódem ALZADNY30 stojí 2 793 Kč místo 3 990 Kč (sleva 1 197 Kč, tedy 30 %) Jde o nejnižší cenu od prosincových akcí – v balení je držák na nápoje, háček na sluchátka a dálkový ovladač k RGB Adam Kurfürst Publikováno: 14.4.2026 08:00 Hledáte cenově dostupný stůl a patříte mezi příznivce herního vybavení? Rapture TEMPLE 200 v červené variantě nyní koupíte za 2 793 Kč se slevovým kódem ALZADNY30, je tedy nejlevnější od prosincových akcí. Zaujme ocelovou konstrukcí, RGB podsvícením a skvělým hodnocením. OBJEDNAT V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte prostorný herní stůl s RGB efekty a nechcete utrácet za prémiové modely.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete výškově nastavitelný stůl nebo plánujete setup se dvěma většími monitory.💡 Za 2 793 Kč dostanete ocelovou konstrukci s nosností 100 kg, RGB podsvícení s ovladačem a 3letou záruku – to je v této cenové kategorii nadstandard. Proč je tenhle herní stůl zajímavý Rapture TEMPLE 200 cílí na hráče, kteří chtějí solidní základ pro herní setup bez nutnosti investovat do prémiových stolů za dvojnásobek ceny. Pracovní plocha 120 × 60 cm poskytuje dostatek prostoru pro monitor, klávesnici, myš s podložkou a ještě zbyde místo na další příslušenství. Povrch v imitaci karbonu vypadá herně, zakřivené hrany pak zvyšují komfort při dlouhých sezeních. Klíčové parametry v praxi Konstrukce je celá z oceli a výrobce udává nosnost až 100 kg – to znamená, že monitor na rameni, herní PC i veškeré příslušenství zvládne bez problémů. Výška stolu činí 75 cm, což odpovídá standardu pro dospělé uživatele. Stůl nemá žádné příčníky, takže pod ním máte volný prostor pro nohy bez překážek. RGB podsvícení je umístěné na spodní straně desky a ovládá se pomocí dálkového ovladače, který je součástí balení. Můžete měnit barvy, intenzitu i volit z přednastavených efektů. Napájení je řešeno přes USB kabel – stačí ho zapojit do PC nebo USB adaptéru. V balení najdete také dvě sady samolepek na nohy, takže si můžete vybrat design, který vám více sedí. KOUPIT ZA 2 793 KČ Praktická stránka: montáž, vybavení, záruka Montáž podle recenzí zvládnete snadno i sami – většina uživatelů ji hodnotí jako bezproblémovou. Stůl je vybaven výškově stavitelnými nožičkami, takže ho vyrovnáte i na nerovné podlaze. V desce najdete otvory pro vedení kabelů, což pomáhá udržet setup přehledný. Praktickým doplňkem je držák na nápoje a háček na sluchátka – obojí šetří místo na pracovní ploše a máte věci po ruce. Alza na tento model poskytuje záruku 36 měsíců, což je u nábytku v této cenové kategorii nadstandard. Co říkají uživatelé Na Alze má stůl hodnocení 4,7 z 5 (118 hodnocení) a 90 % zákazníků ho doporučuje. Reklamovanost je nízká – pouhých 0,36 %. Uživatelé nejčastěji chválí pevnou konstrukci, snadnou montáž, RGB podsvícení a celkový poměr cena/výkon. Jeden recenzent po půl roce potvrzuje, že se deska neprohýbá ani s monitorem na rameni. Kritické hlasy se opakovaně týkají jedné věci: lesklý povrch v imitaci karbonu chytá otisky prstů a prach. To zmiňuje většina recenzí – pokud vám tohle vadí, počítejte s častějším utíráním, nebo rovnou pořiďte velkou podložku pod myš, která většinu plochy zakryje. Jednotliví uživatelé také upozorňují na krátký USB kabel k LED (komplikuje cable management) a jeden případ, kdy ovladač RGB nefungoval. Pár recenzí z delšího časového horizontu zmiňuje mírné prohnutí desky po roce používání – to je ale u dřevotřískových desek běžný jev při vyšším zatížení. Kdy to smysl nedává Pokud plánujete setup se dvěma většími monitory (27″ a více), může být šířka 120 cm těsná – v tom případě zvažte Rapture ALTAR 200 se 140 cm. Stejně tak pokud potřebujete výškově nastavitelný stůl pro střídání sezení a stání, tohle není správná volba – výška je fixní na 75 cm. A pokud vám vadí časté utírání prachu a otisků, lesklý povrch vás bude frustrovat. Verdikt: pro koho se to vyplatí Za 2 793 Kč dostanete herní stůl s ocelovou konstrukcí, RGB podsvícením, praktickými doplňky a 3letou zárukou. To je v této cenové kategorii těžko překonatelná kombinace. Model se hodí pro hráče s jedním monitorem, kteří chtějí solidní základ pro herní setup bez přeplácení. Pokud vám nevadí občasné utírání lesklého povrchu a nepotřebujete nastavitelnou výšku, je to velmi rozumná volba – zvlášť teď, když je cena na minimu od prosince. Pokud vás konkrétně tento model nezaujal, ale herní stůl nebo příslušenství ve slevě hledáte, můžete si projít i aktuální Alza Dny, kde se pravidelně objevují další zlevněné herní stoly, židle a příslušenství. Používáte RGB podsvícení u herního stolu, nebo vám to přijde zbytečné? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… 