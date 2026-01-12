Ultralehká herní myš Rapture se super parametry hodně zlevnila. Proč byste ji měli chtít? Hlavní stránka Zprávičky Herní myš Rapture SCOURGE je nyní k dispozici za 1 349 Kč místo původních 1 799 Kč Myš váží pouhých 42 gramů a nabízí špičkový senzor PixArt PAW 3950 s rozlišením až 30 000 DPI K dispozici jsou tři způsoby připojení včetně 2,4GHz přijímače s polling rate 8 000 Hz Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 12.1.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Pokud hledáte lehkou bezdrátovou herní myš se špičkovými parametry, aktuální akce na Rapture SCOURGE by vás mohla zaujmout. Myš, která se na českém trhu objevila v listopadu za 1 799 Kč, nyní na Alze pořídíte za 1 349 Kč. Ušetříte tedy 450 Kč. Ultralehlá konstrukce a špičkový senzor Rapture SCOURGE váží pouhých 42 gramů, čímž patří mezi nejlehčí herní myši na trhu. O přesné snímání pohybu se stará optický senzor PixArt PAW 3950 s maximálním rozlišením 30 000 DPI a rychlostí sledování 750 IPS. Akcelerace dosahuje hodnoty 50G. Pod hlavními tlačítky najdeme optické spínače Omron Optical s životností až 70 milionů kliknutí. Oproti klasickým mechanickým spínačům reagují bez zpoždění a eliminují riziko nechtěných dvojkliků. Myš disponuje celkem 5 programovatelnými tlačítky. Tři způsoby připojení a vysoký polling rate Rapture SCOURGE nabízí tři možnosti připojení: bezdrátově přes 2,4GHz přijímač, pomocí Bluetooth 5.1 nebo klasicky kabelem přes USB-C. Při bezdrátovém připojení přes 2,4GHz dosahuje myš polling rate 8 000 Hz, což znamená komunikaci s počítačem 8 000× za sekundu. CHCI MYŠ RAPTURE V AKCI O napájení se stará 250mAh baterie, kterou lze dobíjet přímo během hraní prostřednictvím přibaleného opleteného kabelu o délce 1,8 metru. V balení kromě 8K přijímače najdete i náhradní teflonové klouzače. Software v češtině a nastavení LOD Prostřednictvím softwaru v českém jazyce si můžete přizpůsobit citlivost, přiřadit makra jednotlivým tlačítkům nebo upravit hodnotu LOD (Lift Off Distance). Ta určuje výšku zdvihu nad podložkou, kdy myš přestane reagovat na pohyb – u Rapture SCOURGE lze volit mezi 1 nebo 2 mm. Pro koho je Rapture SCOURGE vhodná? Myš ocení především hráči FPS her, kteří preferují nízkou hmotnost a rychlou odezvu. Polling rate 8 000 Hz a optické spínače poskytují konkurenční výhodu v dynamických titulech, kde rozhodují milisekundy. Naopak pokud hledáte myš s více bočními tlačítky pro MMO hry, budete se muset poohlédnout jinde. KOUPIT HERNÍ MYŠ RAPTURE Zaujala vás herní myš Rapture SCOURGE? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza bezdrátová myš česko myš Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024