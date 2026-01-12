TOPlist

Ultralehká herní myš Rapture se super parametry hodně zlevnila. Proč byste ji měli chtít?

  • Herní myš Rapture SCOURGE je nyní k dispozici za 1 349 Kč místo původních 1 799 Kč
  • Myš váží pouhých 42 gramů a nabízí špičkový senzor PixArt PAW 3950 s rozlišením až 30 000 DPI
  • K dispozici jsou tři způsoby připojení včetně 2,4GHz přijímače s polling rate 8 000 Hz

12.1.2026 08:00
Rapture SCOURGE na stole ai ilustrace

Pokud hledáte lehkou bezdrátovou herní myš se špičkovými parametry, aktuální akce na Rapture SCOURGE by vás mohla zaujmout. Myš, která se na českém trhu objevila v listopadu za 1 799 Kč, nyní na Alze pořídíte za 1 349 Kč. Ušetříte tedy 450 Kč.

Ultralehlá konstrukce a špičkový senzor

Rapture SCOURGE váží pouhých 42 gramů, čímž patří mezi nejlehčí herní myši na trhu. O přesné snímání pohybu se stará optický senzor PixArt PAW 3950 s maximálním rozlišením 30 000 DPI a rychlostí sledování 750 IPS. Akcelerace dosahuje hodnoty 50G.

Rapture SCOURGE pootocena render

Pod hlavními tlačítky najdeme optické spínače Omron Optical s životností až 70 milionů kliknutí. Oproti klasickým mechanickým spínačům reagují bez zpoždění a eliminují riziko nechtěných dvojkliků. Myš disponuje celkem 5 programovatelnými tlačítky.

Tři způsoby připojení a vysoký polling rate

Rapture SCOURGE nabízí tři možnosti připojení: bezdrátově přes 2,4GHz přijímač, pomocí Bluetooth 5.1 nebo klasicky kabelem přes USB-C. Při bezdrátovém připojení přes 2,4GHz dosahuje myš polling rate 8 000 Hz, což znamená komunikaci s počítačem 8 000× za sekundu.

O napájení se stará 250mAh baterie, kterou lze dobíjet přímo během hraní prostřednictvím přibaleného opleteného kabelu o délce 1,8 metru. V balení kromě 8K přijímače najdete i náhradní teflonové klouzače.

Software v češtině a nastavení LOD

Prostřednictvím softwaru v českém jazyce si můžete přizpůsobit citlivost, přiřadit makra jednotlivým tlačítkům nebo upravit hodnotu LOD (Lift Off Distance). Ta určuje výšku zdvihu nad podložkou, kdy myš přestane reagovat na pohyb – u Rapture SCOURGE lze volit mezi 1 nebo 2 mm.

Rapture SCOURGE tlacitka a kolecko

Pro koho je Rapture SCOURGE vhodná?

Myš ocení především hráči FPS her, kteří preferují nízkou hmotnost a rychlou odezvu. Polling rate 8 000 Hz a optické spínače poskytují konkurenční výhodu v dynamických titulech, kde rozhodují milisekundy. Naopak pokud hledáte myš s více bočními tlačítky pro MMO hry, budete se muset poohlédnout jinde.

Zaujala vás herní myš Rapture SCOURGE?

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

