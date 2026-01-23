Alza teď nabízí herní myš Rapture PYTHON za 250 Kč. Uživatelé si ji chválí Hlavní stránka Zprávičky Herní myš Rapture PYTHON je v akci na Alze za pouhých 250 Kč pro členy AlzaPlus+. Myš disponuje optickým senzorem PixArt PMW3327 s citlivostí až 6 200 DPI a odezvou 1 ms. Uživatelé v recenzích chválí poměr cena/výkon, ale kritizují příliš tuhý kabel. Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 23.1.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Pokud hledáte cenově dostupnou herní myš a nechcete utrácet tisíce korun, máme pro vás zajímavý tip. Na Alze je momentálně v akci Rapture PYTHON, kterou si členové věrnostního programu AlzaPlus+ mohou pořídit za pouhých 250 Kč. Běžná cena přitom činí 499 Kč, takže jde o úsporu téměř 50 procent. Senzor PixArt a spínače Omron Konstrukce a ergonomie Co říkají uživatelé v recenzích Co je AlzaPlus+ Senzor PixArt a spínače Omron Rapture PYTHON je drátová herní myš s optickým senzorem PixArt PMW3327, který nabízí nastavitelnou citlivost v rozmezí 600 až 6 200 DPI. Změnu DPI lze provádět přímo na myši pomocí dedikovaného tlačítka, přičemž každá úroveň je signalizována jinou barvou podsvícení. Odezva činí 1 ms, rychlost sledování dosahuje hodnoty 220 IPS a akcelerace až 30G. O spolehlivost klikání se starají spínače Omron s deklarovanou životností až 10 milionů kliknutí. Myš dále disponuje 7 programovatelnými tlačítky a RGB podsvícením s pěti režimy. Vše lze nastavit prostřednictvím softwaru, který je k dispozici ke stažení na webu výrobce. Konstrukce a ergonomie Rapture PYTHON má symetrický tvar a váží 112 gramů, což ji řadí mezi středně těžké myši. Připojení zajišťuje 1,8m opletený kabel s USB-A konektorem. Myš je typu Plug & Play, takže ji stačí zapojit a okamžitě funguje bez nutnosti instalace ovladačů. KOUPIT MYŠ RAPTURE V AKCI K dispozici je v několika barevných variantách včetně bílé, černé, modré, červené, růžové a fialové. Všechny verze nabízejí totožné specifikace, liší se pouze vzhledem. Co říkají uživatelé v recenzích Myš Rapture PYTHON má na Alze hodnocení 4,5 z 5 hvězdiček od téměř 300 zákazníků, přičemž 87 % z nich ji doporučuje. Uživatelé nejčastěji chválí vynikající poměr cena/výkon, přesnost senzoru, pěkný design a možnost programování tlačítek. Někteří oceňují také RGB podsvícení a snadné nastavení DPI přímo na myši. Na druhou stranu se opakovaně objevuje kritika příliš tuhého kabelu, který podle některých recenzentů při pohybu myš nepříjemně tahá. Několik uživatelů také zmiňuje, že jim po čase začalo vrzat pravé tlačítko. Za zmínku stojí i poznámka, že myš může být pro uživatele s menšíma rukama příliš velká. Co je AlzaPlus+ AlzaPlus+ je věrnostní program e-shopu Alza.cz, který svým členům nabízí exkluzivní slevy na vybrané produkty, bezplatné doručení nad určitou hodnotu objednávky a další výhody. Členství je placené, ale zvýhodněné ceny na produkty jako právě Rapture PYTHON mohou investici rychle vrátit. Program lze vyzkoušet i v rámci zkušební doby. CHCI MYŠ RAPTURE V AKCI Pořídili byste si herní myš za 250 Kč? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza hraní her myš Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024