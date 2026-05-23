Alzácká židle Rapture PROWLER stála 7 tisíc, teď je za půlku! Má synchronní mechanismus a 5D područky Hlavní stránka Zprávičky Rapture Prowler je herní židle se synchronním mechanismem, 5D područkami, síťovaným opěrákem a nastavitelnou bederní i hlavovou opěrkou s nosností 130 kg Na Alze s AlzaPlus+ za 3 591 Kč místo původních 6 990 Kč (úspora 3 399 Kč) Skoro poloviční sleva u židle, která ve výbavě klidně konkuruje kusům za dvojnásobek Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 23.5.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Pokud na prémiovou herní židli nemáte 10 tisíc, ale z té vaší už vás bolí v zádech, tady je rozumný kompromis. Rapture Prowler je s AlzaPlus+ na Alze za 3 591 Kč a za tuhle cenu dostanete kombinaci výbavy, která je v této kategorii spíš výjimkou než pravidlem. Co Prowler nabízí za peníze Kde je vidět cenovka pod čtyřmi tisíci Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud potřebujete přechodovou židli k počítači a nemáte rozpočet na prémii.⚠️ Zvažte, pokud sedíte u počítače 10+ hodin denně – pro takový dril je investice do dražšího kusu odůvodněná.💡 Za 3 591 Kč dostanete synchronní mechanismus, 5D područky a síťovaný opěrák – výbavu, která u konkurence často startuje až nad 5 tisíci. CHCI ŽIDLI ZA 3 591 KČ Co Prowler nabízí za peníze Hlavní silná stránka jsou 5D područky – nastavíte je nahoru/dolů, dopředu/dozadu, do stran i rotují kolem osy. To je rozsah, který u většiny židlí pod 5 tisíc nenajdete (běžně dostanete jen 2D nebo 3D nastavení). Synchronní mechanismus znamená, že sedák a opěrka se naklání společně v poměru, který kopíruje přirozený pohyb páteře – ne jen klasické houpání. Pro dlouhé sezení u počítače to znamená méně tlaku na lumbární oblast. Síťovaný opěrák dovoluje cirkulaci vzduchu, takže v létě nepřilepíte košili k zádům jako u celokožených herních židlí. Bederní opěrka s variabilní intenzitou a výškově nastavitelná hlavová opěrka jsou na téhle cenovce nadstandard. Posun sedáku o 5 cm dopředu nebo dozadu dovoluje přizpůsobit hloubku sedu výšce postavy – pro lidi nad 180 cm zásadní funkce. Opěrák jde aretovat ve 4 polohách v rozsahu 94–120°, takže si dáte i krátký šlofík. VYUŽÍT SLEVU S ALZAPLUS+ Kde je vidět cenovka pod čtyřmi tisíci Hlavní výtka z recenzí: područky špatně drží v nastavené pozici. 5D rozsah je super, ale aretovaný je jen vertikální posun – když si při úklidu vezmete za područky a táhnete židli, rozházíte si jejich nastavení a podruhé nastavujete od začátku. Podobně výška opěradla nemá horní pojistku: když ho zvednete za poslední „cvak“, spadne až dolů a musíte se počítáním zubů dostat zpět nahoru. Není to vada, jen specifika mechaniky této cenové třídy. Druhý detail: tuhost houpací pružiny nelze regulovat. Pro lehčí osoby pod 70 kg může houpání působit tužší, pro těžší naopak měkčí. Hlavová opěrka má omezený rozsah nastavení – pro lidi nad 190 cm může být nízko. Doporučená výška postavy 160–190 cm a nosnost 130 kg – pokud jste mimo tento rozsah, koukněte po Anda Seat Kaiser 3 XL nebo větším kusu. CHCI ŽIDLI SE SLEVOU 49 % Dáte přednost levnější židli teď, nebo se rozhoupete pro prémiovou investici později? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Rapture slevy židle Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025