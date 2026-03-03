Chcete levný monitor s vysokou frekvencí? Tenhle 144Hz teď stojí jen 2,5 tisíce, má naklápěcí stojan Hlavní stránka Zprávičky 27" Rapture OPUS 27IFF144 je Full HD IPS monitor se 144Hz obnovovací frekvencí a podporou AMD FreeSync Aktuálně stojí 2 490 Kč místo 3 490 Kč (sleva 28 %, úspora 1 000 Kč) Za tuto cenu dostanete 144 Hz, IPS panel i HDMI kabel v balení – solidní základ pro hry i práci Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 3.3.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Levnější monitory se 144Hz obnovovací frekvencí a IPS panelem obvykle startují na 3–4 tisících. Rapture OPUS 27IFF144 nyní klesl z 3 490 Kč na 2 490 Kč, což představuje slevu 28 %.Podporuje technologii AMD FreeSync a má stojan se schopností naklápění. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte levný 144Hz monitor na hraní a nevadí vám Full HD rozlišení na 27 palcích.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete výškově nastavitelný stojan nebo vám záleží na vysoké hustotě pixelů (Full HD na 27″ = 82 PPI).💡 Za 2 490 Kč dostanete IPS panel, 144 Hz a AMD FreeSync – kombinaci, která u konkurence často stojí o tisícovku víc. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Proč je tenhle monitor zajímavý Rapture OPUS 27IFF144 cílí na uživatele, kteří chtějí plynulý obraz pro hraní her bez nutnosti investovat do drahého monitoru. Hlavní předností je kombinace IPS panelu s 144Hz obnovovací frekvencí – IPS zajišťuje věrné barvy a široké pozorovací úhly (178° / 178°), zatímco 144 Hz přináší plynulejší zobrazení než u běžných 60Hz monitorů. Běžná cena monitoru činí 3 490 Kč. Aktuálních 2 490 Kč představuje slevu 28 % a tisícikorunovou úsporu. Na svou cenovou kategorii nabízí slušnou výbavu – AMD FreeSync synchronizuje obnovovací frekvenci s grafickou kartou a eliminuje trhání obrazu, matný povrch omezuje odlesky a technologie Anti-Flicker a Low Blue Light chrání oči při dlouhém sledování. Parametry obrazu Panel má rozlišení 1920 × 1080 pixelů (Full HD) na 27″ úhlopříčce. Hustota pixelů činí přibližně 82 PPI – to je méně než u 24″ Full HD monitorů (92 PPI) a při bližším pohledu můžete zaznamenat mírnou zrnitost. Pro hraní her nebo sledování videí to většinou nevadí, ale pokud pracujete s textem a dokumenty, může vám připadat obraz méně ostrý než na menších monitorech se stejným rozlišením. Jas dosahuje 300 cd/m², kontrast 1500:1. Výrobce uvádí pokrytí 113,3 % sRGB a 95,1 % AdobeRGB, což jsou na tuto cenovou kategorii nadprůměrné hodnoty. Odezva 5 ms je standardní pro IPS panely – pro běžné hraní dostačující, i když konkurenční VA nebo TN panely mohou být rychlejší. Panel je 6bitový, nikoliv 8bitový, což může znamenat méně přesné barevné přechody při profesionální práci s grafikou. KOUPIT MONITOR VE SLEVĚ Konektivita a ergonomie Monitor disponuje 1× HDMI 1.4 a 1× VGA vstupem. HDMI 1.4 postačuje pro Full HD při 144 Hz, ale pokud byste v budoucnu chtěli vyšší rozlišení, budete potřebovat monitor s HDMI 2.0 nebo DisplayPort. Nechybí 3,5mm jack pro připojení sluchátek. V balení je HDMI kabel, takže můžete monitor ihned po vybalení připojit a používat. Stojan umožňuje pouze naklápění (+5° až –15°) – výškové nastavení, otočení ani pivot zde nenajdete. Pokud potřebujete větší flexibilitu, monitor podporuje VESA 75×75 mm pro připojení k držáku (například AlzaErgo Arm S40B Wall za 764 Kč). Design je kompaktní s tenkými rámečky a OSD menu je v češtině, což usnadňuje nastavení. Co zatím chybí: uživatelské recenze Monitor je na trhu relativně krátce a zatím nemá žádné uživatelské recenze na Alze. Prodalo se jich přes 20 kusů, ale žádný zákazník zatím nezanechal hodnocení. To znamená, že nemůžeme posoudit dlouhodobou spolehlivost ani praktické zkušenosti z reálného provozu. Značka Rapture není tak zavedená jako Asus, LG nebo BenQ, takže pokud preferujete ověřené produkty s bohatou historií recenzí, může to být důvod k zamyšlení. PODÍVAT SE NA DETAIL PRODUKTU Kdy to smysl nedává Pokud pracujete s textem a dokumenty více hodin denně, Full HD na 27 palcích může působit rozmazaně – v takovém případě je lepší zvolit 24″ Full HD nebo rovnou 27″ QHD (2560 × 1440). Stejně tak pokud potřebujete výškově nastavitelný stojan nebo vám záleží na 8bitovém panelu pro práci s grafikou, budete muset sáhnout po dražším modelu. A pokud preferujete značky s dlouhou historií a ověřenými recenzemi, Rapture zatím není tak etablovaná volba. Verdikt: pro koho se to vyplatí Pokud hledáte levný 144Hz monitor na hraní her a nevadí vám Full HD rozlišení na větší úhlopříčce, Rapture OPUS 27IFF144 za 2 490 Kč nabízí solidní poměr cena/výkon. IPS panel, 144 Hz, AMD FreeSync a HDMI kabel v balení – to jsou parametry, které u konkurence často znamenají cenovku o tisícovku výš. Naopak pokud potřebujete vyšší rozlišení, lepší ergonomii stojanu nebo preferujete zavedenou značku s ověřenými recenzemi, zvažte alternativy. VYUŽÍT SLEVU 28 % Hrajete na 144Hz monitoru, nebo vám stále stačí 60 Hz? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza česko hraní her monitor Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! 