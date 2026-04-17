Skvěle vybavená myš z Alzy zlevnila na tisícovku. Výbavou potěší i náročnější hráče Hlavní stránka Zprávičky Rapture LICH je bezdrátová herní myš se senzorem PixArt PAW 3395, polling rate 8 000 Hz a hmotností pouhých 55 gramů S kódem ALZADNY40 stojí 1 019 Kč místo 1 699 Kč (sleva 680 Kč, tedy 40 %) Za tuto cenu dostáváte parametry, které u konkurence stojí dvojnásobek — plus 3 roky záruky a software v češtině Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 17.4.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Lehké bezdrátové myši s prémiovými senzory obvykle začínají na dvou tisících. Rapture LICH ale nyní s kódem ALZADNY40 koupíte za pouhých 1 019 Kč místo běžných 1 699 Kč. Jde o myš s top-tier senzorem PixArt PAW 3395, polling rate 8 000 Hz a váhou 55 gramů — parametry, které najdete u modelů za 2–3 tisíce. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hrajete kompetitivní FPS a hledáte lehkou bezdrátovou myš s prémiovým senzorem za rozumnou cenu.⚠️ Zvažte, pokud preferujete symetrické myši pro obě ruce — LICH je tvarovaná výhradně pro praváky.💡 Za 1 019 Kč dostáváte senzor a polling rate na úrovni myší za 3 000 Kč, navíc s tříletou zárukou. Proč je tahle myš zajímavá Rapture LICH cílí na hráče, kteří chtějí prémiové parametry bez prémiové ceny. Senzor PixArt PAW 3395 patří k absolutní špičce — snímače stejné třídy najdete v myších jako Logitech G Pro X Superlight 2 nebo Razer DeathAdder V3 Pro, které stojí daleko více. Kombinace 26 000 DPI, tracking speed 650 IPS a akcelerace 50G znamená, že senzor zvládne i ty nejrychlejší pohyby bez ztráty přesnosti. Druhým klíčovým parametrem je polling rate 8 000 Hz v bezdrátovém režimu. To znamená, že myš komunikuje s počítačem 8 000× za sekundu — to je osmkrát více než u standardních herních myší. V praxi to přináší nižší input lag a plynulejší tracking, což oceníte především v kompetitivních FPS hrách. Klíčové parametry v praxi Hmotnost 55 gramů řadí LICH mezi ultralehké myši. Pro srovnání: populární Logitech G Pro X Superlight 2 váží 60 gramů a stojí skoro 3 tisíce. Nízká váha znamená menší únavu ruky při dlouhém hraní a snazší rychlé pohyby — proto ji preferují hráči taktických stříleček. Spínače Huano Blue Shell Pink Dot nabízejí životnost 80 milionů kliknutí a aktivační sílu 60 gramů. Jde o uznávané spínače s jasným hmatovým projevem — klik je výrazný, ale ne přehnaně hlasitý. Myš má 5 programovatelných tlačítek, která lze přes software (dostupný v češtině) přiřadit makra nebo jiné funkce. Možnosti připojení jsou tři: 2,4GHz přijímač pro nejnižší latenci (8 000 Hz polling), Bluetooth 5.0 pro univerzální použití bez dongle, a USB-C kabel pro drátové hraní nebo nabíjení. Myš tak můžete mít připojenou ke třem zařízením současně a přepínat mezi nimi. Baterie a příslušenství Integrovaná Li-ion baterie s kapacitou 500 mAh podle uživatelů vydrží desítky hodin hraní. Jeden recenzent uvádí, že po 12 hodinách intenzivního hraní klesla kapacita ze 100 % na 92 % — což naznačuje reálnou výdrž 70–100 hodin. Nabíjení probíhá přes USB-C a myš lze používat i během nabíjení. Po 5 minutách nečinnosti se automaticky uspí pro úsporu energie. V balení kromě myši a 2,4GHz přijímače najdete opletený USB-C kabel (1,8 m) a náhradní teflonové klouzače. Ty oceníte, až se původní opotřebují — nemusíte je shánět zvlášť. Záruka je 36 měsíců, což je o rok více než standard. Co říkají uživatelé Na Alze má Rapture LICH hodnocení 4,7 z 5 (8 hodnocení) a 88 % zákazníků produkt doporučuje. Prodalo se přes 100 kusů s nízkou reklamovaností 2,35 %. Uživatelé nejčastěji chválí gramáž, tvar, senzor a výdrž baterie. Jeden recenzent přirovnává povrch k populární myši Lamzu Maya X. Kritika se objevuje především u softwaru — jeden uživatel zmiňuje nekonzistentní UX napříč produkty Rapture. Jiný uvádí, že mu z matného povrchu více potí dlaň než u jeho předchozí myši Logitech Pro X Superlight. To je ale vysoce individuální záležitost závislá na typu úchopu a anatomii ruky. Kdy to smysl nedává Rapture LICH je ergonomická myš pro praváky. Pokud jste levák nebo preferujete symetrické myši (ambidextrous design), tento model vám nebude vyhovovat. Rovněž pokud máte velmi malé ruce, může být tvar méně komfortní — myš je navržená pro střední až větší dlaně. Pokud nehrajete kompetitivní hry a myš používáte primárně na práci, 8 000 Hz polling rate nevyužijete — a stejně tak vám bude jedno, jestli má myš 55 nebo 80 gramů. V takovém případě může být rozumnější sáhnout po kancelářské myši s lepší ergonomií pro dlouhé pracovní dny. Verdikt: pro koho se to vyplatí Za 1 019 Kč dostáváte bezdrátovou herní myš s parametry, které u značkové konkurence stojí dvojnásobek až trojnásobek. Senzor PixArt PAW 3395, polling rate 8 000 Hz, hmotnost 55 gramů a tříletá záruka — to je kombinace, která v této cenové hladině nemá konkurenci. Pokud hrajete FPS a hledáte upgrade ze starší nebo těžší myši, tahle sleva rozhodně stojí za pozornost. Pokud vás konkrétně tento model nezaujal, ale herní periferie ve slevě hledáte, můžete si projít i aktuální Alza Dny, kde se průběžně objevují další zlevněné myši, klávesnice a headsety. Jakou herní myš aktuálně používáte? A záleží vám na váze, nebo spíš na tvaru? Napište do komentářů. O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi