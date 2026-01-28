Luxusně vypadající herní židle Rapture FRIGATE nikdy nebyla levnější. Má výborné hodnocení, ale i jeden háček Hlavní stránka Zprávičky Herní židle Rapture FRIGATE je nyní k dispozici za historicky nejnižší cenu 4 193 Kč Židle nabízí nastavitelnou opěrku v rozsahu 90–135°, 3D područky a nosnost až 120 kg Model má hodnocení 4,9 z 5 hvězdiček, ale hodí se spíše pro vyšší postavy od 180 cm Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 28.1.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Pokud jste delší dobu pokukovali po herní židli Rapture FRIGATE, právě teď je ideální příležitost k nákupu. Oblíbený model s téměř bezchybným hodnocením se na Alze prodává za 4 193 Kč, což je nejnižší cena v historii. Běžně se židle prodává za 5 990 Kč a v posledních měsících se její cena pohybovala kolem 4 500 Kč. Aktuální nabídka tak představuje úsporu téměř 1 800 Kč oproti běžné ceně. Co Rapture FRIGATE nabízí Rapture FRIGATE patří mezi oblíbené herní židle střední třídy, které cílí na uživatele hledající solidní poměr ceny a výbavy. Zádová opěrka je nastavitelná v rozsahu 90 až 135 stupňů, takže si ji můžete sklonit i do polohy vhodné pro krátký odpočinek. Součástí je houpací mechanismus s možností aretace v libovolné pozici a nastavením odporu houpání. Židle disponuje 3D područkami, které lze nastavit výškově, dopředu/dozadu i úhlově. Výšku sedáku je možné měnit v rozmezí 52 až 60 cm pomocí plynového pístu. V balení najdete také polštáře pro podporu krční a bederní páteře, jejichž pozici si můžete přizpůsobit. CHCI ŽIDLI RAPTURE V AKCI Potah je vyrobený z PU koženky s perforací pro lepší prodyšnost, což ocení zejména ti, kteří u počítače tráví dlouhé hodiny. Konstrukce spoléhá na ocelový kříž a tvrdá plastová kolečka vhodná i pro koberce. Nosnost činí 120 kg. Co říkají uživatelé Rapture FRIGATE se může pochlubit hodnocením 4,9 z 5 hvězdiček od 53 zákazníků, přičemž 98 % z nich produkt doporučuje. Uživatelé nejčastěji chválí kvalitní a pevnou konstrukci, pohodlí při dlouhém sezení a skutečnost, že židle nevrže. Opakovaně se v recenzích objevuje spokojenost s možnostmi polohování a celkovým zpracováním za danou cenu. Je však důležité zmínit i kritické hlasy. Několik recenzentů upozorňuje, že i v nejnižší poloze je sedák poměrně vysoko. Uživatelé s výškou kolem 179–180 cm uvádějí, že sotva dosáhnou nohama na zem. V popisku samotné židle přitom stojí, že ideální výška postavy činí 160–190 cm. Další drobná výtka směřuje k područkám, které se při sebemenším zavadění snadno pootočí. Vyplatí se nákup? Za 4 193 Kč získáte solidně vybavenou herní židli s ocelovým podvozkem, širokou škálou nastavení a kvalitním zpracováním. Pro vyšší postavy nad 180 cm jde o zajímavou volbu s výborným hodnocením. Menší uživatelé by však měli být obezřetní – vysoká minimální poloha sedáku může být problém. Aktuální cena je každopádně historicky nejnižší, takže pokud vám židle sedí, lepší příležitost k nákupu hned tak nepřijde. KOUPIT ŽIDLI RAPTURE Uvažujete o koupi herní židle Rapture FRIGATE? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce česko hraní her nábytek Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024