Mechanická klávesnice pod tisícovku: Tahle od Rapture zlevnila na minimum, pyšní se super hodnocením

Adam Kurfürst
Publikováno: 29.1.2026 22:00

Hledáte mechanickou klávesnici s kvalitními spínači, která vás nezruinuje? Rapture FOXTROT Wired se právě teď prodává za výrazně sníženou cenu. Zatímco běžně stojí 1 399 Kč, s kódem ALZADNY30 ji pořídíte za 979 Kč. Pro hráče i pisatele, kteří touží po mechanice bez kompromisů, je to zajímavá příležitost.

Spínače Gateron a tichý chod

Srdcem klávesnice jsou lineární spínače Gateron G Pro 3.0 Red, které patří mezi oblíbené volby pro hraní i běžné psaní. Výrobce je dodává předlubrikované, což v praxi znamená hladší stisk, nižší tření mezi jednotlivými částmi a celkově tišší provoz. Aktivační dráha činí 2 mm a životnost spínačů dosahuje 100 milionů stisknutí. Rapture FOXTROT Wired využívá konstrukci Gasket Mount – mezi horním a spodním šasi se nacházejí podložky, které tlumí vibrace a přispívají k příjemnějšímu pocitu při psaní. Lubrikované jsou kromě spínačů také stabilizéry u větších kláves jako mezerník, Shift nebo Enter. Kompaktní formát s numerickým blokem Klávesnice disponuje 98% rozložením s 99 klávesami, které kombinuje kompaktní rozměry s plnohodnotnou numerickou částí. Pro ty, kteří pracují s čísly, ale nemají na stole místo pro plnoformátovou klávesnici, jde o rozumný kompromis. Layout je ANSI s českými a slovenskými znaky. CHCI KLÁVESNICI RAPTURE Klávesy jsou vyrobeny z ABS plastu s OEM profilem. Nechybí 12 multimediálních funkcí dostupných přes kombinaci Fn + F1–F12, které umožňují rychlé ovládání hlasitosti, přehrávače nebo spuštění kalkulačky. Samozřejmostí je zámek klávesy Windows proti nechtěnému vyskočení ze hry. RGB podsvícení a N-Key Rollover Klávesnice nabízí 19 režimů RGB podsvícení, které lze přepínat přímo na klávesnici kombinací kláves Fn + Home. Nastavit lze také jas a rychlost efektů. Veškerá konfigurace probíhá bez nutnosti instalace jakéhokoliv softwaru – stačí klávesnici zapojit a funguje. Funkce N-Key Rollover zajišťuje, že klávesnice správně zaregistruje libovolný počet současně stisknutých kláves. Každý spínač má vlastní obvod, takže nehrozí ghosting ani ztráta vstupů při rychlém hraní. K počítači se klávesnice připojuje prostřednictvím opleteného USB-C kabelu o délce 160 cm. Kabel je odnímatelný, což oceníte při přenášení nebo případné výměně. Co říkají uživatelé v recenzích Na Alze klávesnici hodnotilo 61 zákazníků s průměrnou známkou 4,6 z 5. Celých 92 % z nich by produkt doporučilo a reklamovanost činí pouhých 1,82 %. Prodalo se již přes 2 000 kusů. Uživatelé nejčastěji chválí tichý chod kláves, který je na mechanickou klávesnici nadstandardní. Recenzenti oceňují také bytelnou konstrukci, příjemný pocit při psaní a dobrý poměr cena/výkon. Líbí se jim možnost odpojení kabelu a plug & play provoz bez nutnosti instalovat ovladače. KOUPIT KLÁVESNICI RAPTURE Mezi nejčastější výtky patří jednořádkový Enter místo klasického tvaru „L“, na který si někteří uživatelé musí zvykat. Několik recenzentů také zmiňuje pískání při zapnutém RGB podsvícení, byť tato zkušenost není univerzální. Další kritizují absenci aplikace pro detailní nastavení barev jednotlivých kláves a fakt, že české znaky nejsou podsvícené. Pro koho je klávesnice vhodná? Rapture FOXTROT Wired se hodí pro hráče i běžné uživatele, kteří chtějí tichou mechanickou klávesnici s kvalitními spínači za rozumnou cenu. Kompaktní formát s numerickým blokem ocení ti, kteří pracují s čísly, ale mají omezený prostor na stole. Naopak pokud trváte na plné kontrole RGB podsvícení přes software nebo preferujete klasický tvar klávesy Enter, měli byste se poohlédnout jinde. Totéž platí, pokud píšete často ve tmě a potřebujete podsvícenou diakritiku.

Zaujala vás klávesnice Rapture FOXTROT za tuto cenu?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… 