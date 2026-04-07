Razer a SteelSeries si za magnetické klávesnice účtují trojnásobek. Na Alze je alternativa za patnáct stovek

Rapture Foxtrot HE je 98% herní klávesnice s magnetickými spínači Gateron Dual-Rail White, 8000 Hz polling rate a CZ/SK rozložením Původně 2 499 Kč, s kódem ALZADNY40 za 1 499 Kč — sleva 40 % Magnetické spínače s Rapid Trigger a nastavitelným aktivačním bodem za cenu, za kterou jinde dostanete základní mechaniku

Jakub Kárník Publikováno: 7.4.2026 20:00

Magnetické spínače s Rapid Trigger za patnáct stovek — v CZ/SK rozložení. Rapture Foxtrot HE je na Alze za 1 499 Kč s kódem ALZADNY40. Za tu cenu dostanete technologii, která se u konkurence ( , Razer) prodává za dvojnásobek — a ještě s anglickým layoutem. Tady máte české a slovenské znaky, gasket mount konstrukci, PBT keycapy a český software.

Proč magnetické spínače mění pravidla hry S čím počítat Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hrajete kompetitivní FPS hry a chcete výhodu magnetických spínačů s Rapid Trigger — nebo prostě chcete tichou, kvalitní klávesnici na psaní.⚠️ Zvažte, že 98% formát nemá plnou numerickou část (nula má jen jednu klávesu), neprůsvitné keycapy omezují viditelnost podsvícení a ze začátku budete mít překlepy.💡 Za 1 499 Kč dostanete Gateron Dual-Rail White (150 milionů stisků), 8000 Hz polling rate, Rapid Trigger, gasket mount a PBT keycapy.

Proč magnetické spínače mění pravidla hry Běžné mechanické spínače mají pevný aktivační bod. Magnetické Gateron Dual-Rail White ho mají nastavitelný — v softwaru si určíte, v jaké hloubce stisku se klávesa aktivuje. Rapid Trigger znamená, že klávesa se deaktivuje okamžitě při uvolnění, ne až na konci zdvihu — ve střílečkách to je rozdíl mezi životem a smrtí. Funkce DKS umožňuje přiřadit různé akce podle hloubky stisku jedné klávesy. Polling rate 8000 Hz je osmkrát rychlejší než standardních 1000 Hz — vstup se registruje s minimálním zpožděním. Gasket mount konstrukce s víceúrovňovým pěnovým tlumením pohlcuje vibrace a dělá z klávesnice jednu z nejtišších v kategorii. Uživatelé na Alze opakovaně chválí příjemný, tlumený zvuk kláves. PBT keycapy s XDA profilem se nelesknou a mají dlouhou životnost. Lubrikované stabilizátory drží mezerník a Enter bez klapání.

S čím počítat 98% formát znamená kompaktnější tělo, ale nula na numerické klávesnici má jen jednu klávesu místo obvyklých dvou — pokud hodně pracujete s čísly, může to vadit. Neprůsvitné PBT keycapy vypadají skvěle, ale RGB podsvícení přes ně méně prosvítá — z určitého úhlu je hůře vidět. USB-C kabel se podle jednoho recenzenta drží volněji v konektoru. A přechod z membránové nebo klasické mechanické klávesnice vyžaduje pár dní zvyku na lehčí aktivační sílu 30 g.