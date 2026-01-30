Fajn akce: Kvalitní židle Rapture DREADNOUGHT na Alze zlevnila o téměř 2,5 tisíce Hlavní stránka Zprávičky Rapture DREADNOUGHT je herní židle pro vysoké a těžší postavy (170–200 cm, do 150 kg) Potěší textilní potah, ocelová konstrukce a 4D područky s nastavením všemi směry S kódem ALZADNY30 stojí 5 593 Kč místo původních 7 990 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 30.1.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Běžné herní židle vám připadají jako dětské sedačky? Rapture DREADNOUGHT je navržená pro skutečně velké hráče – recenzenti ji označují za „trůn“. Jen počítejte s tím, že i v nejnižší poloze je pořád docela vysoko. Trůn pro velké postavy Židle je dimenzovaná na výšku 170–200 cm a nosnost až 150 kg. Ocelová konstrukce má zesílení v kritických místech, kříž je také ocelový. Houpací mechanismus umožňuje naklonění opěradla v rozsahu 90–135° s aretací v libovolné pozici. Sedák má výškový rozsah 53–58 cm – pro menší postavy to může být na hraně. KOUPIT NA ALZE Područky jsou plně nastavitelné ve čtyřech směrech (výška, úhel, strany, dopředu/dozadu). Textilní potah je prodyšnější než koženka – v létě se na něm nepotíte, v zimě nestudí. Výplň tvoří studená pěna, která je elastičtější a déle drží tvar. Součástí jsou bederní a krční polštáře. KOUPIT NA ALZE Robustní, ale s mouchami Na Alze má židle 4,4 z 5 od 85 zákazníků, 85 % ji doporučuje. Reklamovanost 2,64 % je relativně nízká. Chválí prostornost, pohodlí pro velké lidi a textilní potah. Jeden uživatel s váhou 120 kg píše, že ji má dva roky bez problémů. Kritika se opakuje u několika bodů: bederní polštář není připevněný a neustále padá. Levá područka má větší vůli než pravá. A po několika měsících může židle začít vrzat – některé části nejsou z výroby namazané. Pár recenzentů s vyšší váhou hlásilo problémy s hydraulikou nebo mechanismem sklápění. Původní cena byla 7 990 Kč, nyní ji se slevovým kódem ALZADNY30 pořídíte za 5 593 Kč. Za textilní židli pro velké postavy s ocelovou konstrukcí je to rozumná cena. Máte raději textilní nebo koženkový potah na herní židli? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza slevy zdraví Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025