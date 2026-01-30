TOPlist

Fajn akce: Kvalitní židle Rapture DREADNOUGHT na Alze zlevnila o téměř 2,5 tisíce

  • Rapture DREADNOUGHT je herní židle pro vysoké a těžší postavy (170–200 cm, do 150 kg)
  • Potěší textilní potah, ocelová konstrukce a 4D područky s nastavením všemi směry
  • S kódem ALZADNY30 stojí 5 593 Kč místo původních 7 990 Kč

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
30.1.2026 16:00
Ikona komentáře 0
rapture židle

Běžné herní židle vám připadají jako dětské sedačky? Rapture DREADNOUGHT je navržená pro skutečně velké hráče – recenzenti ji označují za „trůn“. Jen počítejte s tím, že i v nejnižší poloze je pořád docela vysoko.

Trůn pro velké postavy

Židle je dimenzovaná na výšku 170–200 cm a nosnost až 150 kg. Ocelová konstrukce má zesílení v kritických místech, kříž je také ocelový. Houpací mechanismus umožňuje naklonění opěradla v rozsahu 90–135° s aretací v libovolné pozici. Sedák má výškový rozsah 53–58 cm – pro menší postavy to může být na hraně.

KOUPIT NA ALZE

Područky jsou plně nastavitelné ve čtyřech směrech (výška, úhel, strany, dopředu/dozadu). Textilní potah je prodyšnější než koženka – v létě se na něm nepotíte, v zimě nestudí. Výplň tvoří studená pěna, která je elastičtější a déle drží tvar. Součástí jsou bederní a krční polštáře.

KOUPIT NA ALZE

Robustní, ale s mouchami

Na Alze má židle 4,4 z 5 od 85 zákazníků, 85 % ji doporučuje. Reklamovanost 2,64 % je relativně nízká. Chválí prostornost, pohodlí pro velké lidi a textilní potah. Jeden uživatel s váhou 120 kg píše, že ji má dva roky bez problémů.

Kritika se opakuje u několika bodů: bederní polštář není připevněný a neustále padá. Levá područka má větší vůli než pravá. A po několika měsících může židle začít vrzat – některé části nejsou z výroby namazané. Pár recenzentů s vyšší váhou hlásilo problémy s hydraulikou nebo mechanismem sklápění. Původní cena byla 7 990 Kč, nyní ji se slevovým kódem ALZADNY30 pořídíte za 5 593 Kč. Za textilní židli pro velké postavy s ocelovou konstrukcí je to rozumná cena.

Máte raději textilní nebo koženkový potah na herní židli?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl Outlet

Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké

Jana Skálová
9.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024
DATART slevy

Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami

Jana Skálová
26.12.2024

Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku

Jakub Kárník
30.9.2024
windows 11 office pro 2021 slevy

Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji

Komerční článek
9.1.2025