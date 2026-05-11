Bestseller z Alzy zlevnil o polovinu! Tahle herní myš stojí jen 350 Kč a už se prodalo přes 10 000 kusů Hlavní stránka Zprávičky Rapture COBRA je bezdrátová herní myš se senzorem PixArt PAW3325, sedmi programovatelnými tlačítky, RGB podsvícením a integrovanou 900mAh baterií S kódem ALZADNY50 stojí 350 Kč místo 699 Kč (sleva přesně 50 %, tedy 349 Kč) – v minulé akci klesla "jen" na 524 Kč Při hodnocení 4,5 z 5 a více než 10 000 prodaných kusech jde o jednu z nejprověřenějších bezdrátových myší v cenovce do 500 Kč Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 11.5.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Bezdrátová herní myš s integrovanou baterií, USB-C nabíjením a sedmi programovatelnými tlačítky bývá u známých značek dvojnásobně dražší. Rapture COBRA právě spadla z 699 Kč na 350 Kč po zadání kódu ALZADNY50. To je sleva přesně poloviny běžné ceny a zároveň výrazně méně než předchozí akce, kdy se model prodával za 524 Kč. Celkově se už prodalo přes 10 000 kusů a uživatelé si jej vesměs pochvalují. CHCI HERNÍ MYŠ V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte cenově dostupnou bezdrátovou myš pro běžné hraní, kancelářskou práci a občasný gaming s dlouhou výdrží baterie.⚠️ Zvažte, pokud máte notebook jen s USB-C porty (potřebujete adaptér) nebo hledáte odlehčenou myš pro kompetitivní FPS – COBRA váží 118 g.💡 Za 350 Kč jde o cenu, za kterou se srovnatelně vybavená bezdrátová herní myš na trhu prakticky neobjevuje. Proč je COBRA za polovinu běžné ceny zajímavá Tahle myš se v sortimentu Alzy dlouhodobě drží jako bestseller v kategorii do 700 Kč – přes 10 000 prodaných kusů a 807 hodnocení už dává realistický obrázek o tom, co od ní čekat. Při slevě na 350 Kč se posouvá z kategorie „rozumný kompromis“ do „obtížně překonatelné nabídky“. Za tu cenu dostáváte bezdrátový provoz, USB-C nabíjení, sedm programovatelných tlačítek a 36měsíční záruku, což u laciných čínských myší v Asii za podobnou cenu prostě nedostanete. Klíčové parametry: senzor, výdrž, konektivita Srdcem myši je optický senzor PixArt PAW3325, který nabízí nastavitelné DPI v krocích 800/1200/2000/3200/5000 přímo z tlačítka, případně v softwaru až do 10 000 DPI. Tracking speed 100 IPS a akcelerace 20 G jsou hodnoty, které pro většinu hráčů FPS, RPG i strategií úplně dostačují – kompetitivní e-sport hráči s aspiracemi na turnaje sáhnou po dražších modelech, ale pro 95 % hráčů je to v pořádku. Spínače Omron mají životnost 10 milionů kliknutí, kolečko a další tlačítka cca 3 miliony. Bezdrátový provoz zajišťuje 2,4 GHz USB-A přijímač s dosahem 10 metrů. Bluetooth tady není – všimněte si toho, pokud máte notebook bez USB-A portů. Integrovaná 900mAh Li-Ion baterie vydrží podle výrobce 50 hodin s RGB podsvícením a 80 hodin bez něj; recenzenti shodně potvrzují, že bez RGB se reálně dostávají na týden až dva 8hodinového používání. Nabíjení probíhá přes USB-C, plné nabití trvá 3 hodiny při USB 3.0 a 5 hodin při USB 2.0. Myš lze používat i při nabíjení. KOUPIT MYŠ NA ALZE Praktická stránka: hmotnost, software, ergonomie S hmotností 118 g patří COBRA spíš k těžším bezdrátovým myším – moderní soutěživé modely se dnes dostávají pod 70 g. Pro kancelářskou práci a běžné hraní je to ale v pohodě a uživatelé v recenzích to často popisují slovy „do ruky padne robustně“. Pokud ale řešíte tvrdý FPS gaming a flickování, raději se podívejte po lehčích modelech. Tvar je symetrický a vhodný i pro leváky, povrch je hladký plast bez pogumování – někdo to vnímá jako mínus (chybějící grip), jiný jako plus (snadné čištění). Software je v češtině a Plug & Play, umožňuje přemapovat 7 z 8 tlačítek, nahrát makra, nastavit DPI po krocích 100 a vybírat ze 7 RGB režimů. Stojí za zmínku, že USB přijímač má magneticky uchycený slot přímo v myši, takže při cestování nehrozí, že byste ho ztratili. Naopak praktická slabina je chybějící notifikace o vybíjející baterii – myš prostě jednoho dne přestane reagovat a vy zjistíte, že je vybitá. Stejně tak nelze měnit barvu podsvícení u kolečka, protože ta je napevno svázaná s aktuálním DPI profilem (800 = červená, 5000 = azurová). Co říkají uživatelé Vzorek 807 hodnocení dává dobrý obrázek. 4,5 z 5 hvězd, 86 % zákazníků doporučuje, ale reklamovanost 4,95 % je výrazně vyšší než u některé konkurence – znamená to, že se občas trefíte na vadný kus a budete řešit reklamaci. Recenzenti to ale shodně popisují kladně: Alza tyto reklamace řeší rychle (typicky do druhého dne nový kus v AlzaBoxu). Nejčastěji chválí poměr ceny a výkonu, výdrž baterie, USB-C nabíjení a možnost provozu při nabíjení přes kabel. Více než jeden recenzent srovnává COBRu pozitivně s podstatně dražší Logitech G703 nebo Lenovo myší za 3 000 Kč. Kritické hlasy se točí kolem několika opakujících se výtek: hlučné klikání (pro tichou kancelář spíš ne, pro gaming s mechanickou klávesnicí to nevadí), laciný plast bez pogumování, chybějící Bluetooth a fakt, že k notebooku s pouze USB-C porty potřebujete adaptér. Někteří uživatelé hlásí zhoršené klouzání po podložce kvůli tenkým plastovým pojezdům – jeden recenzent si dokonce vyrobil DIY kovové kluzáky, aby myš lépe klouzala. Pár individuálních případů popisuje selhání baterie po 4-6 měsících, problémy s RGB podsvícením po pár dnech nebo pištění v bezdrátovém režimu, ale jde o jednotky případů z více než 800 hodnocení. OBJEDNAT HERNÍ MYŠ Kdy to smysl nedává Pokud hrajete kompetitivně FPS hry typu CS2, Valorant nebo Apex Legends a záleží vám na milisekundové odezvě a co nejnižší hmotnosti, sáhněte po Logitech G Pro X Superlight 2 nebo Razer Viper V3 – jenže to jsou myši za 3 000–4 000 Kč. Pokud máte notebook bez USB-A portů a nechcete řešit adaptér, hledejte myš s Bluetooth podporou – COBRA Bluetooth nemá. A pokud potřebujete maximálně tichou myš do open space kanceláře, vyberte si raději „silent“ verzi (například Rapture COBRA Stealth má potlačené klikání). Verdikt: za 350 Kč těžko překonatelná nabídka Rapture COBRA za 350 Kč je nejvýhodnější bezdrátová herní myš v běžné distribuci, jakou na českém trhu seženete. Při srovnání s běžnou cenou 699 Kč nebo dokonce s předchozí akcí 524 Kč je aktuální 50% sleva s kódem ALZADNY50 historicky nejnižší úroveň. I přes vysoké hodnocení má své slabiny (vyšší hmotnost, hlasité klikání, žádný Bluetooth), ale pro většinu hráčů a uživatelů, kteří chtějí bezdrátový provoz a nechtějí utrácet tisícikoruny, je to nejrozumnější volba na trhu. CHCI MYŠ RAPTURE COBRA Hledáte k počítači raději bezdrátovou nebo drátovou myš – a má pro vás cena přednost před prémiovou značkou? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi 