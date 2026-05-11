TOPlist

Bestseller z Alzy zlevnil o polovinu! Tahle herní myš stojí jen 350 Kč a už se prodalo přes 10 000 kusů

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
11.5.2026 06:00
Ikona komentáře 0
Rapture COBRA sleva 50 procent ai ilustrace

Bezdrátová herní myš s integrovanou baterií, USB-C nabíjením a sedmi programovatelnými tlačítky bývá u známých značek dvojnásobně dražší. Rapture COBRA právě spadla z 699 Kč na 350 Kč po zadání kódu ALZADNY50. To je sleva přesně poloviny běžné ceny a zároveň výrazně méně než předchozí akce, kdy se model prodával za 524 Kč. Celkově se už prodalo přes 10 000 kusů a uživatelé si jej vesměs pochvalují.

CHCI HERNÍ MYŠ V AKCI

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud hledáte cenově dostupnou bezdrátovou myš pro běžné hraní, kancelářskou práci a občasný gaming s dlouhou výdrží baterie.
⚠️ Zvažte, pokud máte notebook jen s USB-C porty (potřebujete adaptér) nebo hledáte odlehčenou myš pro kompetitivní FPS – COBRA váží 118 g.
💡 Za 350 Kč jde o cenu, za kterou se srovnatelně vybavená bezdrátová herní myš na trhu prakticky neobjevuje.

Proč je COBRA za polovinu běžné ceny zajímavá

Tahle myš se v sortimentu Alzy dlouhodobě drží jako bestseller v kategorii do 700 Kč – přes 10 000 prodaných kusů a 807 hodnocení už dává realistický obrázek o tom, co od ní čekat. Při slevě na 350 Kč se posouvá z kategorie „rozumný kompromis“ do „obtížně překonatelné nabídky“. Za tu cenu dostáváte bezdrátový provoz, USB-C nabíjení, sedm programovatelných tlačítek a 36měsíční záruku, což u laciných čínských myší v Asii za podobnou cenu prostě nedostanete.

Klíčové parametry: senzor, výdrž, konektivita

Srdcem myši je optický senzor PixArt PAW3325, který nabízí nastavitelné DPI v krocích 800/1200/2000/3200/5000 přímo z tlačítka, případně v softwaru až do 10 000 DPI. Tracking speed 100 IPS a akcelerace 20 G jsou hodnoty, které pro většinu hráčů FPS, RPG i strategií úplně dostačují – kompetitivní e-sport hráči s aspiracemi na turnaje sáhnou po dražších modelech, ale pro 95 % hráčů je to v pořádku. Spínače Omron mají životnost 10 milionů kliknutí, kolečko a další tlačítka cca 3 miliony.

Rapture FRIGATE render tlacitka a kolecko zblizka

Bezdrátový provoz zajišťuje 2,4 GHz USB-A přijímač s dosahem 10 metrů. Bluetooth tady není – všimněte si toho, pokud máte notebook bez USB-A portů. Integrovaná 900mAh Li-Ion baterie vydrží podle výrobce 50 hodin s RGB podsvícením a 80 hodin bez něj; recenzenti shodně potvrzují, že bez RGB se reálně dostávají na týden až dva 8hodinového používání. Nabíjení probíhá přes USB-C, plné nabití trvá 3 hodiny při USB 3.0 a 5 hodin při USB 2.0. Myš lze používat i při nabíjení.

KOUPIT MYŠ NA ALZE

Praktická stránka: hmotnost, software, ergonomie

S hmotností 118 g patří COBRA spíš k těžším bezdrátovým myším – moderní soutěživé modely se dnes dostávají pod 70 g. Pro kancelářskou práci a běžné hraní je to ale v pohodě a uživatelé v recenzích to často popisují slovy „do ruky padne robustně“. Pokud ale řešíte tvrdý FPS gaming a flickování, raději se podívejte po lehčích modelech. Tvar je symetrický a vhodný i pro leváky, povrch je hladký plast bez pogumování – někdo to vnímá jako mínus (chybějící grip), jiný jako plus (snadné čištění).

Software je v češtině a Plug & Play, umožňuje přemapovat 7 z 8 tlačítek, nahrát makra, nastavit DPI po krocích 100 a vybírat ze 7 RGB režimů. Stojí za zmínku, že USB přijímač má magneticky uchycený slot přímo v myši, takže při cestování nehrozí, že byste ho ztratili. Naopak praktická slabina je chybějící notifikace o vybíjející baterii – myš prostě jednoho dne přestane reagovat a vy zjistíte, že je vybitá. Stejně tak nelze měnit barvu podsvícení u kolečka, protože ta je napevno svázaná s aktuálním DPI profilem (800 = červená, 5000 = azurová).

Co říkají uživatelé

Vzorek 807 hodnocení dává dobrý obrázek. 4,5 z 5 hvězd, 86 % zákazníků doporučuje, ale reklamovanost 4,95 % je výrazně vyšší než u některé konkurence – znamená to, že se občas trefíte na vadný kus a budete řešit reklamaci. Recenzenti to ale shodně popisují kladně: Alza tyto reklamace řeší rychle (typicky do druhého dne nový kus v AlzaBoxu). Nejčastěji chválí poměr ceny a výkonu, výdrž baterie, USB-C nabíjení a možnost provozu při nabíjení přes kabel. Více než jeden recenzent srovnává COBRu pozitivně s podstatně dražší Logitech G703 nebo Lenovo myší za 3 000 Kč.

Kritické hlasy se točí kolem několika opakujících se výtek: hlučné klikání (pro tichou kancelář spíš ne, pro gaming s mechanickou klávesnicí to nevadí), laciný plast bez pogumování, chybějící Bluetooth a fakt, že k notebooku s pouze USB-C porty potřebujete adaptér. Někteří uživatelé hlásí zhoršené klouzání po podložce kvůli tenkým plastovým pojezdům – jeden recenzent si dokonce vyrobil DIY kovové kluzáky, aby myš lépe klouzala. Pár individuálních případů popisuje selhání baterie po 4-6 měsících, problémy s RGB podsvícením po pár dnech nebo pištění v bezdrátovém režimu, ale jde o jednotky případů z více než 800 hodnocení.

OBJEDNAT HERNÍ MYŠ

Kdy to smysl nedává

Pokud hrajete kompetitivně FPS hry typu CS2, Valorant nebo Apex Legends a záleží vám na milisekundové odezvě a co nejnižší hmotnosti, sáhněte po Logitech G Pro X Superlight 2 nebo Razer Viper V3 – jenže to jsou myši za 3 000–4 000 Kč. Pokud máte notebook bez USB-A portů a nechcete řešit adaptér, hledejte myš s Bluetooth podporou – COBRA Bluetooth nemá. A pokud potřebujete maximálně tichou myš do open space kanceláře, vyberte si raději „silent“ verzi (například Rapture COBRA Stealth má potlačené klikání).

Verdikt: za 350 Kč těžko překonatelná nabídka

Rapture COBRA za 350 Kč je nejvýhodnější bezdrátová herní myš v běžné distribuci, jakou na českém trhu seženete. Při srovnání s běžnou cenou 699 Kč nebo dokonce s předchozí akcí 524 Kč je aktuální 50% sleva s kódem ALZADNY50 historicky nejnižší úroveň. I přes vysoké hodnocení má své slabiny (vyšší hmotnost, hlasité klikání, žádný Bluetooth), ale pro většinu hráčů a uživatelů, kteří chtějí bezdrátový provoz a nechtějí utrácet tisícikoruny, je to nejrozumnější volba na trhu.

CHCI MYŠ RAPTURE COBRA

Hledáte k počítači raději bezdrátovou nebo drátovou myš – a má pro vás cena přednost před prémiovou značkou?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.2025
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024