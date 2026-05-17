Alzácká svíticí židle nikdy nebyla levnější! Nestojí ani 2,5 tisíce a má fajn hodnocení

Adam Kurfürst
17.5.2026 06:00
Rapture BLAZE RGB v domacnosti ai ilustrace

Sháníte novou herní židli a patříte mezi příznivce herního RGB fenoménu? Rapture BLAZE RGB s integrovaným podsvícením nyní spadla ze standardních 4 990 Kč na 2 495 Kč se slevovým kódem ALZADNY50. V předchozí a zároveň do té doby nejlepší akci tato židle stála 3 493 Kč, takže současná cena je historicky nejnižší. Pyšní se přitom slušnými recenzemi a celkově se prodalo přes tisíc kusů.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete vstupní herní židli s RGB a slušnou výbavou bez utracení pěti tisíc.
⚠️ Zvažte, pokud sedíte 10 hodin denně a primárně pracujete – tahle židle není ergonomická pracovní třída.
💡 Za 2 495 Kč jde o historicky nejnižší cenu, prakticky polovinu běžné ceny modelu.

Proč je tahle židle zajímavá

Rapture BLAZE RGB míří na hráče, kteří chtějí vstupní gamingovou židli s vizuálním wow efektem, ale nechtějí dávat osm a více tisíc za prémiové značky. Sama o sobě je to slušně vybavená židle s nastavitelnou opěrkou v rozsahu 90–150°, 2D područkami, bederním a krčním polštářem. RGB osvětlení na bocích je hlavní marketingový tahák – v praxi působí dobře i ve vypnutém stavu, takže nejde o čistě nárazovou ozdobu.

Klíčové parametry vysvětlené lidsky

Židle nabízí houpací mechanismus s aretací v libovolné poloze a nastavitelný odpor houpání, takže si pozici opěrky a celkový komfort sezení doladíte podle váhy a preference. Výška sedáku je nastavitelná v rozsahu 48–57 cm, plynový píst je standardní. Konstrukce je z ocelového rámu se zesílením v kritických místech, nosnost je 120 kg a vhodná výška postavy je 160–190 cm. Potah je ze syntetické kůže odolné proti poškrábání, pěna je tvarovaná za studena – v praxi to znamená lepší prodyšnost a větší elastičnost.

Rapture BLAZE RGB render zepredu

RGB podsvícení napájíte přes USB kabel nebo powerbanku, pro kterou je pod sedákem speciální kapsa. Změnu barvy, jasu a režimu řešíte dálkovým ovladačem – aplikace pro telefon neexistuje, což někteří uživatelé vnímají jako mínus. Důležitý bonus oproti konkurenci je záruka 36 měsíců (3 roky), kterou Alza nabízí nad rámec běžné zákonné záruky.

Praktická stránka: rozměry, kolečka a montáž

Rozměry židle jsou 54 × 68,5 × 130–139 cm a hmotnost 17,5 kg. Z recenzí vyplývá, že je spíše užší konstrukce – jeden uživatel doporučil drobnější postavě, druhý zase upozornil, že větším lidem může působit těsně. Před koupí stojí za to změřit si rozměry ve srovnání s vaší současnou židlí. Kolečka jsou tvrdá plastová s gumovou příměsí, primárně určená na koberec, fungují ale i na dlažbě nebo plovoucí podlaze.

Montáž zvládnete sami a uživatelé ji opakovaně označují jako lehkou. Většina komponentů je předmontovaná, samotná instalace bývá hotová do hodiny. RGB kabel je tenký a dlouhý, jeden recenzent na něj během prvního týdne přejel kolečkem a poškodil ho – při instalaci ho stojí za to vést mimo dráhu pohybu židle.

Co říkají uživatelé

Na Alze má model hodnocení 4,5 z 5 z 52 hodnocení, 85 % zákazníků doporučuje. Židle se prodala ve více než 1 000 kusech, reklamovanost je nízká (2,02 %). Lidé chválí cenu, kvalitu zpracování, gaming design, dlouhou výdrž potahu a praktickou kapsu na powerbanku pod sedákem. Několik uživatelů potvrzuje, že po několika letech vypadá povrch stále nepoškozený.

Kritika se ale opakuje a stojí za pozornost: vrzání po pár týdnech až měsících používání hlásí hned několik recenzentů – jeden uživatel ho označuje za „problém snad u každé Rapture židle“. Dále se objevují stížnosti na područky bez pojistky proti otáčení, menší pohodlí při dlouhém sezení a labilnější mechanismus houpání. Pár kusů přišlo s nefunkčním RGB osvětlením a u jednoho dlouhodobého uživatele se po dvou letech začala lámat kolečka.

Kdy to smysl nedává

Pokud sedíte osm a více hodin denně u pracovního počítače, hledejte ergonomickou kancelářskou židli (Steelcase, Herman Miller, Markus od IKEA, LiberNovo Omni). BLAZE RGB je herní židle do středně dlouhého sezení, ne ergonomický pracovní stroj. Stejně tak nedává smysl pro hráče nad 190 cm nebo nad 120 kg – tabulkové limity je tady dobré brát vážně. A pokud potřebujete tichou bezporuchovou židli na dlouhé roky, mějte na paměti opakované zmínky o vrzání po několika měsících.

V rámci aktuálních Alza Dnů najdete i další zlevněné herní židle (Rapture FRIGATE, NEST, PODIUM), takže pokud RGB osvětlení nepotřebujete, podívejte se i na ně – nabídka se mění podle skladu.

Verdikt: pro koho se to vyplatí

Za 2 495 Kč – tedy historické minimum modelu – je BLAZE RGB rozumný vstupní gaming setup, pokud chcete velkou nastavitelnost, RGB efekt a podporu od bederního i krčního polštáře. Sleva polovinou původní ceny je výrazná a model má za sebou přes 1 000 prodaných kusů s nízkou reklamovaností. Jen rovnou počítejte s tím, že na celodenní pracovní použití nebo pro postavu nad 190 cm tahle židle stavěná není – v té cenovce se ale jiná alternativa s podobnou výbavou nehledá.

Kupujete herní židli primárně kvůli komfortu, nebo vás láká i RGB nálada v pokoji?

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

