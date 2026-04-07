Češi na Alze si nemohou vynachválit tuhle myš! Má vše, co hráči potřebují a teď stojí jen pětistovku

  • Rapture Banshee je drátová herní myš se senzorem PixArt PAW 3395, spínači Huano na 100 milionů kliknutí a hmotností 51,5 g
  • Standardně 999 Kč, s kódem ALZADNY50 za 500 Kč — sleva 50 %
  • Senzor a spínače z myší za tři tisíce v těle za pětistovku — uživatelé na Alze nechápou, jak je to za tu cenu možné

Jakub Kárník
Jakub Kárník
7.4.2026 12:00
Herní myš s top senzorem za cenu třech kávových latté. Rapture Banshee je na Alze za 500 Kč s kódem ALZADNY50. Za tu cenu dostanete PixArt PAW 3395 — stejný senzor, který najdete v myších od Razeru nebo ASUSu (konkrétně v modelech ROG Harpe Ace Aimpoint nebo ROG Gladius III Wireless AimPoint) za dvojnásobek až trojnásobek — a spínače Huano Green Shell White Dot s životností 100 milionů kliknutí. Jak to jeden recenzent na Alze shrnul: „neskutečně nedoceněná myš.“

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud hrajete FPS hry a chcete lehkou myš s prémiovým senzorem bez prémiové ceny.
⚠️ Zvažte, že 51,5 g je extrémně lehké — pokud jste zvyklí na těžší myši, může vám to vadit. A kabel by mohl být delší.
💡 Za 500 Kč dostanete senzor 26 000 DPI, 1000 Hz polling rate, sniper tlačítko, český software a náhradní klouzače v balení.

Co za pětistovku dostanete

Senzor PAW 3395 zvládá zrychlení 50G a tracking speed 650 IPS — v praxi to znamená, že myš reaguje přesně i při těch nejrychlejších pohybech v kompetitivních střílečkách. DPI nastavitelné až na 26 000 přes český software, kde si taky přiřadíte makra a upravíte LOD (1 nebo 2 mm). Sniper tlačítko na boku dočasně sníží DPI pro přesné zaměření — a přes software ho lze přemapovat na cokoliv jiného.

Ergonomický tvar pro praváky, odnímatelný opletený USB-C kabel (1,8 m), protiskluzový povrch s texturou po stranách a v balení náhradní klouzače. Plug & Play bez nutnosti instalace ovladačů — software je volitelný pro pokročilé nastavení.

S čím počítat

Hmotnost 51,5 g je na jednu stranu ideální pro FPS hráče, na druhou stranu několik recenzentů píše, že jim myš doslova klouže z ruky. Pokud jste zvyklí na těžší modely, může to být nepříjemný přechod. Spínače jsou výrazně „klikavé“ — někdo to miluje, jinému vadí hlasitost. V rýhách po stranách se rychle chytají nečistoty. A jeden uživatel upozorňuje, že se myš občas uspává.

Jakou herní myš používáte a kolik jste za ni dali?

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…

Jakub Kárník
