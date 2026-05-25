Alzácký počítačový stůl zlevnil o téměř dva tisíce! Je podsvícený a má ocelovou konstrukci Hlavní stránka Zprávičky Rapture Aurora 300 je herní stůl s RGB podsvícenou deskou z tvrzeného skla, ocelovou konstrukcí, nosností 100 kg, držákem nápojů a háčkem na sluchátka S kódem ALZADNY30 stojí 4 193 Kč místo původních 5 990 Kč (úspora 1 797 Kč) – a v balení podložka pod myš zdarma Podsvícená skleněná deska je designová bomba do herního koutu, ale má svoje specifika, o kterých je dobré vědět Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 25.5.2026 15:00 Žádné komentáře 0 Po herní židli Rapture Prowler zůstáváme u privátní značky Alzy, tentokrát ale u nábytku. Herní stůl Rapture Aurora 300 je s kódem ALZADNY30 za 4 193 Kč a k tomu dostanete podložku pod myš zdarma – což u tohohle stolu, jak hned uvidíte, není jen tak ledajaký bonus. Stůl, který je sám o sobě dekorace Co skleněná deska obnáší Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete efektní RGB stůl do herního koutu a líbí se vám prosvícená skleněná deska.⚠️ Zvažte, pokud máte laserovou myš – na skle nefunguje, vždy budete potřebovat podložku (která naštěstí je v balení).💡 Za 4 193 Kč dostanete prostorný stabilní stůl s nosností 100 kg a designem, který je v této cenovce těžko k překonání. CHCI STŮL ZA 4 193 KČ Stůl, který je sám o sobě dekorace Hlavní tahák je podsvícená skleněná deska s unikátním vzorem Rapture. Přes přiložený dálkový ovladač měníte barvu, intenzitu i přednastavené efekty – večer v zatemněném pokoji vypadá stůl podle recenzí opravdu efektně a podsvícení neoslepuje ani na maximum. Plocha 120 × 60 cm se zakřivenými hranami nabízí dost místa pro klávesnici, myš i monitor. Ocelová konstrukce bez příčníku dává volný prostor pro nohy a nese až 100 kg, takže monitor s ramenem i těžší setup zvládne bez problému. Praktické vychytávky: háček na sluchátka a držák nápojů šetří místo na desce a drží věci v dosahu. Stůl má nastavitelné nožičky pro vyrovnání na nerovné podlaze a v balení najdete dvě sady samolepek na nohy. Montáž je podle recenzentů rychlá a jednoduchá. Napájení podsvícení řeší USB kabel, takže ho zapojíte třeba do USB portu monitoru. VYUŽÍT KÓD ALZADNY30 Co skleněná deska obnáší Nejdůležitější věc, kterou musíte vědět dopředu: na skle nefunguje optická ani laserová myš. Senzor potřebuje matný povrch, sklo ho mate – takže bez podložky pod myš stůl nepoužijete. Proto je dobře, že je podložka součástí akce, ale počítejte s tím, že podložka zakryje část podsvícení, kvůli kterému si stůl nejspíš kupujete. Trochu paradox, ale jiné řešení není. Další body z recenzí: sklo sice výrobce označuje za odolné proti poškrábání, ale uživatelé se shodují, že se škrábe poměrně snadno a navíc chytá otisky prstů a prach – prachovku budete mít po ruce často. Stůl nemá organizér kabelů ani ochrannou fólii na sklo. Výška desky je fixních 76 cm – pro menší lidi může být vysoká a řešením je pak vyšší židle nebo externí výsuv klávesnice. CHCI RGB STŮL S PODLOŽKOU ZDARMA Láká vás RGB skleněná deska, nebo dáte přednost klasickému dřevěnému stolu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza slevy stůl Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025