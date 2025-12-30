Herní stůl Rapture AURORA 300 opět zlevnil na minimum. Má skleněnou desku s RGB podsvícením a praktické doplňky Hlavní stránka Zprávičky Herní stůl Rapture AURORA 300 se vrátil na historické minimum 3 594 Kč Stůl disponuje skleněnou deskou s RGB podsvícením a ocelovou konstrukcí s nosností 100 kg V recenzích zákazníci chválí stabilitu a design, ale upozorňují na nutnost používat podložku pod myš Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 30.12.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Herní stůl Rapture AURORA 300 od privátní značky Alzy se vrátil na svou historicky nejnižší cenu. S kódem VYPRODEJ40, který se uplatní automaticky, jej nyní pořídíte za 3 594 Kč místo běžných 5 990 Kč. Ušetříte tak téměř 2 400 Kč, což představuje 40% slevu. Skleněná deska s RGB podsvícením Praktické doplňky v balení Co říkají zákazníci v recenzích Pro koho je stůl vhodný Skleněná deska s RGB podsvícením Rapture AURORA 300 zaujme především svou skleněnou pracovní deskou o rozměrech 120 × 60 cm. Tvrzené sklo s unikátním vzorem Rapture v kombinaci s vestavěným RGB podsvícením vytváří světelné efekty, které oceníte zejména při večerním hraní. Pomocí přiloženého dálkového ovladače můžete měnit barvy, intenzitu i volit z přednastavených animací. Stůl stojí na ocelové konstrukci s nosností až 100 kg, takže bez problémů unese i sestavu s více monitory. Výška stolu činí 76 cm a díky nastavitelným nožičkám jej snadno vyrovnáte na nerovné podlaze. Konstrukce nemá žádné příčníky, což poskytuje dostatek prostoru pro nohy. Praktické doplňky v balení Součástí balení je držák na nápoje a háček na sluchátka, které se připevňují na boční stranu stolu. Obě vychytávky šetří místo na pracovní ploše a snižují riziko rozlití nápoje na klávesnici. Pracovní deska má navíc zakřivené hrany, které jsou příjemnější při opírání předloktí. KOUPIT HERNÍ STŮL V AKCI Napájení RGB podsvícení zajišťuje USB kabel, který připojíte k počítači nebo USB adaptéru. V balení také najdete dvě sady samolepek na nohy stolu, takže si můžete vybrat design podle svého vkusu. Co říkají zákazníci v recenzích Rapture AURORA 300 má na Alze hodnocení 4,7 z 5 hvězdiček od 57 zákazníků, přičemž 95 % z nich stůl doporučuje. Reklamovanost produktu činí pouhých 1,41 %, což svědčí o slušné kvalitě zpracování. Mezi nejčastější pochvaly patří: Vysoká stabilita a bytelnost ocelové konstrukce Efektní RGB podsvícení, které večer vypadá skvěle Jednoduchá a rychlá montáž Prostorná pracovní plocha CHCI STŮL RAPTURE AURORA 300 Zákazníci však upozorňují i na několik nedostatků: Skleněná deska vyžaduje podložku pod myš – laserové i optické myši bez ní nefungují správně Sklo snadno chytá otisky prstů a prach Chybí organizér kabelů (lze dokoupit) Někteří uživatelé zaznamenali drobné kosmetické vady u lepení skla Pro koho je stůl vhodný Rapture AURORA 300 ocení především hráči, kteří chtějí efektní herní koutek s RGB podsvícením za rozumnou cenu. Skleněná deska vypadá skvěle, ale vyžaduje použití podložky pod myš a pravidelné čištění od otisků. Pokud preferujete praktičnost před designem, možná vám bude více vyhovovat klasický stůl s laminátovou deskou. Líbí se vám herní stůl Rapture AURORA 300? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Sleva stůl Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024