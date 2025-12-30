TOPlist

Herní stůl Rapture AURORA 300 opět zlevnil na minimum. Má skleněnou desku s RGB podsvícením a praktické doplňky

  • Herní stůl Rapture AURORA 300 se vrátil na historické minimum 3 594 Kč
  • Stůl disponuje skleněnou deskou s RGB podsvícením a ocelovou konstrukcí s nosností 100 kg
  • V recenzích zákazníci chválí stabilitu a design, ale upozorňují na nutnost používat podložku pod myš

Adam Kurfürst
30.12.2025 06:00
Ikona komentáře 0
Rapture AURORA 300 s monitorem a sluchatky v mistnosti

Herní stůl Rapture AURORA 300 od privátní značky Alzy se vrátil na svou historicky nejnižší cenu. S kódem VYPRODEJ40, který se uplatní automaticky, jej nyní pořídíte za 3 594 Kč místo běžných 5 990 Kč. Ušetříte tak téměř 2 400 Kč, což představuje 40% slevu.

Skleněná deska s RGB podsvícením

Rapture AURORA 300 zaujme především svou skleněnou pracovní deskou o rozměrech 120 × 60 cm. Tvrzené sklo s unikátním vzorem Rapture v kombinaci s vestavěným RGB podsvícením vytváří světelné efekty, které oceníte zejména při večerním hraní. Pomocí přiloženého dálkového ovladače můžete měnit barvy, intenzitu i volit z přednastavených animací.

Rapture AURORA 300 render

Stůl stojí na ocelové konstrukci s nosností až 100 kg, takže bez problémů unese i sestavu s více monitory. Výška stolu činí 76 cm a díky nastavitelným nožičkám jej snadno vyrovnáte na nerovné podlaze. Konstrukce nemá žádné příčníky, což poskytuje dostatek prostoru pro nohy.

Praktické doplňky v balení

Součástí balení je držák na nápoje a háček na sluchátka, které se připevňují na boční stranu stolu. Obě vychytávky šetří místo na pracovní ploše a snižují riziko rozlití nápoje na klávesnici. Pracovní deska má navíc zakřivené hrany, které jsou příjemnější při opírání předloktí.

Napájení RGB podsvícení zajišťuje USB kabel, který připojíte k počítači nebo USB adaptéru. V balení také najdete dvě sady samolepek na nohy stolu, takže si můžete vybrat design podle svého vkusu.

Co říkají zákazníci v recenzích

Rapture AURORA 300 má na Alze hodnocení 4,7 z 5 hvězdiček od 57 zákazníků, přičemž 95 % z nich stůl doporučuje. Reklamovanost produktu činí pouhých 1,41 %, což svědčí o slušné kvalitě zpracování.

Mezi nejčastější pochvaly patří:

  • Vysoká stabilita a bytelnost ocelové konstrukce
  • Efektní RGB podsvícení, které večer vypadá skvěle
  • Jednoduchá a rychlá montáž
  • Prostorná pracovní plocha
Zákazníci však upozorňují i na několik nedostatků:

  • Skleněná deska vyžaduje podložku pod myš – laserové i optické myši bez ní nefungují správně
  • Sklo snadno chytá otisky prstů a prach
  • Chybí organizér kabelů (lze dokoupit)
  • Někteří uživatelé zaznamenali drobné kosmetické vady u lepení skla

Pro koho je stůl vhodný

Rapture AURORA 300 ocení především hráči, kteří chtějí efektní herní koutek s RGB podsvícením za rozumnou cenu. Skleněná deska vypadá skvěle, ale vyžaduje použití podložky pod myš a pravidelné čištění od otisků. Pokud preferujete praktičnost před designem, možná vám bude více vyhovovat klasický stůl s laminátovou deskou.

Líbí se vám herní stůl Rapture AURORA 300?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

