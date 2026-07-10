Herní stůl z Alzy dlouho nebyl levnější. Má vlastní RGB a uživatelé si ho chválí Hlavní stránka Zprávičky Rapture AURORA 300 je herní stůl 120 × 60 cm s ocelovou konstrukcí a vestavěným RGB podsvícením skleněné hrací plochy Momentálně v akci stojí 3 619 Kč namísto standardních 5 990 Kč Podle cenové historie jde o nejnižší cenu za posledních několik měsíců a jako dárek navíc dostanete podložku pod myš zdarma Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 10.7.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Sháníte levný stůl a zamlouvalo by se vám na něm RGB podsvícení nebo nosnost až 100 kg? Rapture AURORA 300 v rámci akce Mega slevy klesl na 3 619 Kč z běžných 5 990 Kč. Uživatelé mu v recenzích udělili průměrné hodnocení 4,7/5. CHCI HERNÍ STŮL V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete efektní herní stůl s RGB deskou, velkou plochou a slušnou stabilitou za rozumnou cenu.⚠️ Zvažte, že na skleněnou desku potřebujete podložku pod myš (je v balení), protože laserové myši na skle nefungují, a že výška 76 cm je pevná.💡 Za 3 619 Kč jde o nejnižší cenu za poslední měsíce, minulý měsíc stál stůl v akci ještě 4 193 Kč. Proč je tenhle herní stůl zajímavý Tenhle herní stůl Rapture cílí na hráče, kteří chtějí vizuálně výrazný kus nábytku do herního koutu, ale nechtějí utratit majlant. Hlavní devízou je skleněná deska s RGB podsvícením a unikátním vzorem Rapture, kterou přes přiložený dálkový ovladač přepnete mezi barvami i efekty. Kromě efektu ale dostanete i použitelný pracovní prostor 120 × 60 cm a praktické detaily jako háček na sluchátka a držák nápojů, takže na desce zbyde víc místa. Za 3 619 Kč je to kombinace, kterou v téhle cenové hladině často nenajdete. Klíčové parametry lidsky Základ tvoří ocelová konstrukce s nosností až 100 kg, na kterou v klidu postavíte i dva monitory, plný setup a další příslušenství. Deska má rozměry 120 × 60 cm a povrch z tvrzeného skla se zakřivenými hranami pro pohodlnější opření zápěstí. Podsvícení napájíte přes USB kabel a v balení najdete dálkový ovladač i dvě sady samolepek na nohy. Jedna věc, kterou je fér říct rovnou: výška stolu je pevných 76 cm. Nejde o výškově stavitelný stůl, k dispozici jsou jen vyrovnávací nožičky pro srovnání na nerovné podlaze, takže s tím počítejte podle své postavy a židle. OBJEDNAT STŮL NA ALZE Praktická stránka: sklo, myš a montáž Tady je nejdůležitější věc celého článku, na kterou upozorňují sami majitelé. Skleněná deska nefunguje s laserovými a běžnými optickými myšmi, takže bez podložky pod myš se neobejdete. Rapture to naštěstí řeší tím, že podložku dává do balení jako dárek (hodnota 149 Kč), takže hned po složení máte funkční plochu. Háček je jinde: podložka zároveň částečně zakryje RGB podsvícení desky, kvůli kterému si stůl řada lidí pořizuje. Je dobré s tímhle kompromisem počítat předem, ať vás nepřekvapí až doma. Montáž je podle recenzí rychlá a jednoduchá, jen na přišroubování držáku sluchátek a nápojů budete potřebovat křížový šroubovák, který není součástí balení. Konstrukce nemá příčníky, takže máte hodně místa na nohy, a jako bonus dostanete tříletou záruku (36 měsíců). Sklo má i své daně: chytá otisky prstů a snadno se poškrábe, ochranná fólie v balení není, takže se hodí opatrnost a hadřík po ruce. Co říkají uživatelé Stůl má na Alze hodnocení 4,7 z 5 z 59 hodnocení, doporučuje ho 95 % zákazníků a reklamovanost je nízká (1,35 %). Hodnocení je společné pro variantu 300 i větší 310, takže ho berte jako obraz celé řady. Lidé nejčastěji chválí stabilitu a bytelnost konstrukce, efektní podsvícení skleněné desky a snadné složení. Opakovaně padá i to, že za tuhle cenu jde o hodně muziky za málo peněz, zvlášť s příslušenstvím v balení. Kritika je konkrétní a stojí za pozornost. Kromě už zmíněné nutnosti podložky kvůli skleněné desce se objevují stížnosti na náchylnost skla ke škrábancům a otiskům, občas na nedokonale zalepený spoj mezi sklem a deskou a u některých kusů na omezenou paletu RGB barev. Pár uživatelů vyšší postavy zmiňuje, že jim pevná výška 76 cm nesedla. Jde o řešitelné věci, ale je poctivé o nich vědět předem. CHCI RGB HERNÍ STŮL Kdy to smysl nedává Pokud potřebujete polohovatelný stůl na střídání sedu a stání, tenhle model to neumí, výška je pevná a hledejte radši elektricky stavitelný stůl. Stejně tak pokud vám nevyhovuje skleněný povrch kvůli otiskům, chladu pod rukama a nutnosti podložky, dává smysl sáhnout po stole s klasickou deskou z dřevotřísky, třeba levnějšímu sourozenci z řady Rapture. A jestli je pro vás RGB podsvícení hlavní důvod nákupu, mějte na paměti, že po položení podložky pod myš a klávesnici z něj uvidíte jen část. Pro hráče, kterým tyhle věci nevadí, ale zůstává poměr cena/výbava velmi příznivý. Verdikt: pro koho se to vyplatí Rapture AURORA 300 je efektní a bytelný herní stůl za rozumné peníze. Za 3 619 Kč dostanete velkou skleněnou desku s RGB, nosnost 100 kg, tříletou záruku i podložku pod myš v balení, a to za nejnižší cenu za poslední měsíce (minulý měsíc stál v akci ještě 4 193 Kč). Hlavní kompromisy jsou předvídatelné: pevná výška, náchylné sklo a nutnost podložky, která ukrojí kus podsvícení. Pokud vám tyhle věci nevadí a jdete hlavně po vzhledu a stabilitě, je to za tuhle cenu povedená koupě do herního koutu. POŘÍDIT STŮL ZA 3 619 Kč Je pro vás u herního stolu důležitější efektní RGB deska, nebo praktická plocha, na kterou rovnou položíte myš? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce nábytek Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? 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