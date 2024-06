Google obdržel patent na detekci rakoviny kůže pomocí umělé inteligence

Systém využívá fotoaparát smartphonu a 3D senzory ke sběru dat o kožních lézích

Technologie by mohla urychlit diagnostiku a přivést lidi včas k lékaři

Google obdržel patent na detekci rakoviny kůže pomocí mobilního telefonu. Přestože o patent požádal před třemi lety, schválen byl až v březnu letošního roku.

Patentová přihláška se týká diagnostiky kožních onemocnění pomocí umělé inteligence. Informoval o tom server Android Headlines. Kdy se výsledky práce dostanou do použitelné formy, se zatím neodvážíme odhadnout, protože Google slíbil již mnohé méně složité funkce, na které stále čekáme.

Patent společnosti Google popisuje systém umělé inteligence pro určování rakoviny kůže

Patent společnosti Google s názvem „Včasná diagnostika stavu pleti pomocí sonických senzorů“ se točí kolem systému umělé inteligence určeného k analýze snímků kůže a diagnostice různých stavů rakoviny kůže. K zachycení obrazu pokožky používá fotoaparát smartphonu. Kromě toho může systém využívat trojrozměrné (3D) zvukové senzory ke shromažďování objemových dat o kožních lézích, včetně hloubky rakoviny.

Získaná data jsou analyzována pomocí pokročilé umělé inteligence a strojového učení za účelem určení stavu pokožky. Systém je trénován na rozsáhlém souboru snímků kůže a objemových dat. Zkoumá dostupné informace a identifikuje potenciální stav na základě faktorů, jako je textura, barva, tvar a vzory kožních lézí. Poté poskytuje podrobnou zprávu pro další klinické hodnocení.

Zpráva obsahuje úrovně spolehlivosti stanoveného stavu, stejně jako pravděpodobnou diagnózu, závažnost a navrhované další kroky. Místo toho, aby se spoléhal na povrchové zobrazování, tento systém analyzuje hloubku kožních lézí a poskytuje vám přesnější výsledky. Společnost Google vše navrhla tak, aby byla transparentní, aby lékaři mohli data kontrolovat a vyhodnocovat a informovaně se rozhodovat o další diagnostice a léčbě.

Není čas ztrácet čas

Včasná diagnostika kožních onemocnění, zvláště melanomu, je extrémně důležitá. Pokud se totiž léčba nezahájí včas, klesají rychle šance na vyléčení.

Novinka by mohla na jednu stranu přivést včas k lékaři lidi, kteří by jinak přišli pozdě, na druhou stranu může ulevit lékařům od lidí, kteří chodí zbytečně s každým znaménkem. Pokud by stačil rychlý sken mobilem, znamenalo by to menší revoluci. Hodně bude záležet na tom, jak přesné výsledky dokáže tato technologie prezentovat.

Dalším otazníkem bude, jestli si Google tuto technologii ponechá jako trumf pro své Pixely nebo se o ni podělí i s ostatními výrobci. Snad si nevezme příklad ze Samsungu, jehož chytré hodinky sice umí měřit tlak a EKG, ale pouze pokud máte i telefon stejné značky.

Hlídáte si znaménka?

Zdroj: Android Headlines