Quibit Game od Google: Chcete si postavit kvantový počítač?

Kvantové počítače jsou budoucností v podstatě všech oborů, které ke svému fungování potřebují nějaký výpočetní výkon. Věda, zdravotnictví, zabezpečení… a třeba i hraní her. Před pár dny dokonce vznikla hra, která tak trochu na kvantových výpočtech stojí. Lépe řečeno zprostředkovává výuku o tom, jak takový stroj funguje. Nebo by měl. Jmenuje se Quibit Game, stojí za ní výzkumný Quantum AI campus společnosti Google a já jsem v ní nakonec neplánovaně spálil asi dvě hodiny času. Ale stojí to za to.

Tato poutavá edukativní hra začíná seznámením s prvním quibitem, základním elementem kvantového počítače, který je schopný shromažďovat informace. Jelikož k tomu ale potřebuje bezpečné chladné prostředí, je úkolem hráče odhánět kurzorem teplo. Když se to daří, quibit vygeneruje dostatek informací na to, abyste mohli stvořit dalšího quibita a začít “výrobní” proces řetězit.

The Qubit Game: Click into Quantum

Jakmile máte dostatečný výpočetní výkon a stíháte v rámci procesu eliminovat teplo a škodlivé záření, dostanete se přes upgradování počítače až k algoritmům a následně projektům, jejichž plnění je cílem hry. Když si v rámci vybavování počítače zřídíte i virtuální e-mailovou schránku, budou vás cizí vědci žádat o provedení výpočtů. Pokud jejich projekty zdárně dokončíte, bude na vás čekat odměna.

Kvantový počítač (wiki): Kvantový počítač je teoretický model pro zařízení na vykonávání výpočtů, které přímo využívá při své činnosti fenomény známé z kvantové mechaniky jako superpozice či interference. V klasickém počítači jsou data reprezentována bity, kde každý bit je buď nula, nebo jedna, zatímco v kvantovém počítači se používají qubity (kvantové bity), které mohou být nula, jedna, nebo i kombinace obou.

V určité fázi hry se ukáže, že kvantový počítač už ovládáte dostatečně dobře a získáte certifikát. Ten si dokonce můžete uložit do svého opravdového počítače, kdybyste se jím chtěli někde pochlubit.

Quibit Game vznikla u příležitosti “The World Quantum Day”, který připadá na 14. duben, a jde o opravdu skvělý způsob, jak se pomocí postřehu, logiky i strategie na několik desítek minut či jednotky hodin zabavit a přitom se něco naučit o technologii, která možná bude brzy běžnou součástí našich životů. Jedinou kaňkou je, že vzhledem ke komplexnosti a základní mechanice ovládání není možné hrát na mobilu.

