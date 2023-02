Další evoluční krok: I hodinky brzy zvládnou 5G připojení

Svět mobilní elektroniky nejspíš zažije v příštím roce další z drobných evolučních kroků. Již v roce 2024 by se na trh mohly dostat první chytré hodinky či podobná nositelná zařízení, která budou schopná přímého připojení k 5G sítím. Toto privilegium zatím mají větší zařízení jako mobilní telefony či průmyslové stroje, nicméně do drobnější elektroniky ji přivede čerstvě představený modem Snapdragon X35 5G od amerického Qualcommu.

Již nyní jsou na trhu chytré hodinky, které jsou schopné se k mobilní síti, bez mobilu jako prostředníka, připojit. Ovšem pouze v rámci 4G/LTE. Nový modem má najít využití například i v chytrých brýlích, IoT prvcích a dokonce i levných Chromeboocích. Qualcomm uvedl, že díky malým rozměrům a nízké spotřebě se může Snapdragon X35 5G pohodlně dostat do zařízení i jako náhrada za dosavadní 4G/LTE modemy, aniž by to ovlivňovalo velikost či výdrž produktu. Určitě se těšíme na první výsledky tohoto pokroku.

Jak moc zatím využíváte 5G síť?

Zdroj: acentral