Vyšší střední třída by se mohla brzy nabídnout čip s „vlajkovým výkonem“

Chystá se jej představit Qualcomm, pravděpodobně jde o Snapdragon 7+ Gen 3

Ten má dostat zcela nové složení jader po vzoru vlajkových čipsetů

V posledních dnech se na internetu objevují zprávy, že Qualcomm se chystá uvést na trh nový procesor střední třídy, který by mohl zcela změnit pravidla hry. Tento čip (pravděpodobně označovaný jako Snapdragon 7+ Gen 3) má totiž přejít na zcela novou architekturu jader a nabídnout „vlajkový výkon“.

Snapdragon 7 Plus Gen 3 by měl využívat osmijádrovou architekturu podobnou té, kterou najdeme u vlajkového Snapdragonu 8 Gen 3. Tato architektura by měla zahrnovat dvě úsporná jádra, pět výkonných jader a jedno extra výkonné jádro. Pokud se tyto spekulace ukáží jako pravdivé, dočkají se zákazníci značného nárůstu výkonu, který bude spojen nejen s plynulejším zážitkem, ale také lepším výkonem u hraní her či střihu videa. Hovoří se také o lepším grafickém výkonu a lepší energetické efektivitě.

Vlastně by to celé dávalo smysl. Mrkněme se třeba na nové POCO X6 Pro 5G nabízející za cenu pod 9 tisíc čip Dimensity 8300 Ultra, který v AnTuTu přesahuje skóre 1,4 milionu bodů. Už dnes máme ve střední třídě opravdu velmi schopné čipsety a je jasné, že Qualcomm nechce usnout na vavřínech. Současný Snapdragon 7+ Gen 2 (nacházející se třeba v POCO F5) není špatný a pro běžného uživatele zcela dostačuje, ale na konkurenci od MediaTeku ztrácí. Zákazníci každopádně mohou těžit z konkurenčního boje, který bude v cenovce okolo 10 tisíc korun vždy obří. Právě tyto telefony totiž patří celosvětově k těm nejprodávanějším.

Zdroj: AndroidCentral