QR 798 vs. Qrevo Curv vs. Saros 10R: Srovnání tří oblíbených vysavačů Roborock

Publikováno: 20.11.2025 18:00

Black Friday je ideální čas na nákup robotického vysavače – pokud víte, co kupujete. Roborock letos nabízí tři zajímavé modely v různých cenových hladinách a každý z nich cílí na trochu jinou skupinu zákazníků. Nejlevnější QR 798 za 8 999 Kč je vstupní bránou do světa robotických vysavačů s kvalitní dokovací stanicí. Střední Qrevo Curv za 20 999 Kč přináší špičkový výkon a schopnost zdolat vysoké prahy. A nejdražší Saros 10R za 25 990 Kč vsází na vynikající solid-state LiDAR bez věžičky. Který si vybrat? Připravili jsme detailní srovnání, které vám pomůže rozhodnout podle vašich konkrétních potřeb – ne podle toho, který vypadá nejlépe v reklamě. Kompletní srovnání v tabulce Navigace: od základu po AI revoluci Sací výkon: čísla vs. realita Překonávání překážek: 2 cm vs. 4 cm Výška robota: proč záleží na těch pár centimetrech Mopování: všichni mopují, ale jak? Dokovací stanice a jejich rozdíly Finální verdikt: který vybrat? Kompletní srovnání v tabulce ParametrQR 798Qrevo CurvSaros 10RCena (Black Friday)8 999 Kč(původně 11 499 Kč)20 999 Kč(původně 23 990 Kč)25 990 Kč(původně 37 990 Kč)Sleva-22 %-12 %-32 %Sací výkon10 000 Pa18 500 Pa19 000 PaVýška robota~9,7 cm10,3 cm7,8 cmNavigaceReactive Tech + LiDARLiDAR + AI kamera (62 objektů)Solid-state LiDAR + AI kamera (108 objektů)Překonání prahů2 cm3 cm jednoduché / 4 cm dvojité3 cm jednoduché / 4 cm dvojitéČištění mopuAno (teplota nespecifikována)75 °C horká voda80 °C horká vodaKapacita baterie5 200 mAh (180 min)6 500 mAh (220 min)6 400 mAh (180 min)Doba nabíjení4 hodiny3 hodiny2,5 hodiny (rychlonabíjení)Hlučnost64 dB61,5 dB55 dBNádrž čistá voda80 ml4 litry4 litryNádrž špinavá vodaNespecifikováno3 litry3,5 litruSáček na prach0,33 l (dock)2,5 l (dock)2,7 l (dock)Aplikace v češtiněAnoAnoAnoVzhled staniceKlasický černý plastBílý plast, zakulacenýČerné zrcadlové sklo Navigace: od základu po AI revoluci Tady jsou největší rozdíly mezi třemi modely. QR 798 používá kombinaci Reactive Tech (strukturované světlo pro detekci překážek) a PreciSense LiDAR. V praxi to znamená, že robot dokáže vytvořit mapu bytu a vyhýbat se základním překážkám, ale není tak sofistikovaný jako dražší modely. Qrevo 798 Qrevo Curv přidává AI kameru, která rozpozná až 62 druhů objektů – od bačkor přes kabely až po misky domácích mazlíčků. To znamená přesnější navigaci a lepší vyhýbání se věcem, které by levnější model mohl přejet nebo do nich narazit. Qrevo Curv Saros 10R jde ještě dál s revoluční solid-state LiDAR technologií StarSight 2.0. Místo rotující věžičky má tři zapuštěné lasery, které skenují prostor s 21× vyšší vzorkovací frekvencí než klasický LiDAR. AI kamera rozpozná 108 objektů a systém VertiBeam přidává vertikální laser pro detekci nerovných stěn a malých předmětů. Saros 10R Praktický dopad: QR 798 občas přejede kabel. Qrevo Curv se většině překážek vyhne. Saros 10R naviguje s takovou přesností, že můžete nechat na zemi třeba dětské hračky – objede je s rezervou pár centimetrů. Sací výkon: čísla vs. realita Na papíře má QR 798 jen 10 000 Pa, zatímco Qrevo Curv nabízí 18 500 Pa a Saros 10R dokonce 19 000 Pa. Vypadá to jako obrovský rozdíl, ale realita je složitější. KOUPIT SAROS 10R Pro běžný byt s plovoucí podlahou 10 000 Pa úplně stačí. QR 798 uklidí prach, drobky, vlasy domácích mazlíčků. Problémy nastanou u hlubokých koberců nebo když máte psa s hustou srstí – tam už ten výkon nestačí. Qrevo Curv a Saros 10R s výkonem 18 500, respektive 19 000 Pa zvládnou hloubkové čištění hustých koberců a vytáhnou prach ze spár mezi dlaždicemi. Rozdíl mezi 18 500 Pa a 19 000 Pa je ale v praxi zanedbatelný – oba jsou prostě výkonné. KOUPIT QREVO 798 Všechny tři modely mají kartáč DuoDivide (nebo jeho variantu) – systém dvou válců, které odvádějí vlasy do středu a brání zamotávání. To je důležitější než samotný sací výkon, protože klasické kartáče se zaseknou během pár dní. Překonávání překážek: 2 cm vs. 4 cm Tady je jeden z nejdůležitějších rozdílů pro praktické použití. QR 798 zvládne prahy jen do 2 cm. To znamená, že standardní práh mezi místnostmi (většinou 2,5–3 cm) pro něj může být problém. Musíte buď instalovat rampičky, nebo počítat s tím, že robot neprojde všude. Qrevo Curv a Saros 10R oba zvládají jednoduché prahy (3 cm) a dvojité prahy (4 cm). To je zásadní rozdíl – projdou standardními prahy v bytě i domě bez problémů. Qrevo Curv má navíc systém AdaptiLift, který dokáže zvednout celý podvozek, takže je na vysoké prahy spolehlivější. Kdy to řešit: Pokud máte byt bez prahů (moderní novostavba), QR 798 stačí. Pokud máte starší byt nebo dům s prahy mezi místnostmi, Qrevo Curv nebo Saros 10R jsou nutnost. Výška robota: proč záleží na těch pár centimetrech QR 798 má výšku ~9,7 cm, Qrevo Curv kvůli věžičce s LiDARem 10,3 cm. To znamená, že se nedostanou pod nábytek s výškou nožiček pod 11 cm. V praxi to je většina pohovek IKEA, spodní část kuchyňské linky, některé postele. Saros 10R díky solid-state LiDAR bez věžičky měří jen 7,8 cm. Vleze pod nábytek s výškou 8 cm a víc – tedy tam, kam jiní robotické vysavače fyzicky neprojdou. Je to unikátní funkce, která má smysl hlavně tehdy, když máte konkrétně nízký nábytek, což já konkrétně mám a proto je má volba celkem jasná. Praktická rada: Než budete vysavač kupovat, změřte si výšku nožiček u gauče, postele a skříněk. Pokud máte všude 12+ cm, není důvod řešit výšku robota. Pokud máte 8–10 cm, Saros 10R je jediná volba. Mopování: všichni mopují, ale jak? Všechny tři modely mají duální rotační mopy s možností zvednutí, když robot přejede koberec. Základní princip je stejný – mopy se točí rychlostí kolem 200 otáček za minutu a čistí podlahu. Rozdíl je v péči o mopy. QR 798 má v dokovací stanici systém čištění mopu, ale teplota vody není specifikována – pravděpodobně jde o vlažnou vodu, což stačí na běžné nečistoty, ale ne na bakterie. KOUPIT QREVO CURV Qrevo Curv pere mopy vodou o teplotě 75 °C, což je dostatečné pro zabití přes 99,99 % bakterií. Po vyprání následuje sušení teplým vzduchem. To je podstatně hygieničtější řešení. Saros 10R jde ještě o kousek dál s 80 °C vodou. V praxi je rozdíl mezi 75 °C a 80 °C minimální (bakterie umřou v obou případech), ale Saros má navíc funkci automatického sundávání mopů – když chcete jen vysávat koberce, robot nechá mopy v dokovací stanici. Dokovací stanice a jejich rozdíly QR 798 má základní stanici s funkcí automatického vysypání, čištění mopu a doplňování vody. Kapacita sáčku na prach je ale jen 0,33 litru – to znamená výměnu každý týden až dva týdny podle intenzity použití. Velikost nádržek na vodu je pak jen 80 ml, což je relativně málo. Qrevo Curv a Saros 10R mají podstatně větší stanice s 2,5–2,7litrovým sáčkem na prach (vydrží měsíc), 4 litry čisté vody a 3–3,5 litru špinavé vody. To znamená klidně i týdny bez údržby. KOUPIT QREVO 798 Saros 10R má navíc funkci rychlonabíjení za 2,5 hodiny (oproti 3 hodinám u Qrevo Curv a 4 hodinám u QR 798) a oddělenou spodní část stanice, kterou lze jednoduše sundat a vyčistit. Finální verdikt: který vybrat? Po detailním srovnání všech tří modelů bychom to shrnuli takhle: QR 798 je solidní entry-level model, ale má jasné limity – prahy 2 cm, menší kapacity, slabší navigace. Je to dobrá volba pro první zkušenost s robotickými vysavači, ale pokud máte extra 12 tisíc, Qrevo Curv stojí za to. Qrevo Curv za 21 tisíc je takový sweet spot – překoná vysoké prahy, má špičkový sací výkon, AI kameru, velké kapacity. Pro 80 % lidí je to nejlepší volba. Saros 10R za 26 tisíc má smysl jen tehdy, když máte konkrétní důvod – hlavně nízký nábytek. Pokud váháte mezi Qrevo Curv a Saros 10R a máte nízký nábytek, teď je ideální čas na Saros – sleva 32 % se hned tak nevrátí. Pokud máte omezený rozpočet, QR 798 za 9 tisíc je rozumná volba pro vstup do světa robotických vysavačů.

Který z těchto tří modelů byste si vybrali?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… 