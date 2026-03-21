Skvělý Wi-Fi senzor teploty a vlhkosti spadl na 499 Kč! Zvládne i extrémní prostředí Hlavní stránka Zprávičky QINGPING Temperature & RH Monitor Pro S je profesionální Wi-Fi senzor teploty, vlhkosti a tlaku s rozsahem −20 až 50 °C Na Alze aktuálně stojí 499 Kč místo původních 999 Kč – sleva 50 % Umí vzdálené monitorování, okamžitá upozornění při překročení limitů a vydrží až 283 dní na jedno nabití Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 21.3.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Profesionální senzory teploty a vlhkosti s Wi-Fi připojením obvykle stojí výrazně víc, zvlášť pokud zvládají i extrémní podmínky. Qingping Temperature & RH Monitor Pro S je ale teď na Alze za 499 Kč – tedy přesně za polovinu běžné ceny. Při téhle částce se vyplatí pořídit klidně víc kusů najednou, třeba do každé místnosti nebo na různá místa ve skladu. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud potřebujete spolehlivě sledovat teplotu a vlhkost na dálku – ať už ve skleníku, skladu, dílně nebo doma.⚠️ Zvažte, pokud hledáte jen jednoduchý pokojový teploměr bez chytré aplikace – za 499 Kč dostanete profesionální řešení, ale musíte počítat s prvotním nastavením přes aplikaci.💡 Za 499 Kč je to neobvykle levný vstup do profesionálního monitoringu prostředí s Wi-Fi a upozorněními. Proč je tenhle senzor zajímavý Qingping Pro S není klasický pokojový teploměr na poličku. Jde o profesionální senzor navržený pro prostředí, kde záleží na přesných hodnotách – skleníky, sklady potravin, serverovny, vinné sklepy nebo laboratoře. Měří teplotu (−20 až 50 °C), relativní vlhkost (0–99,9 %) a navíc i atmosférický tlak. Připojuje se přes Wi-Fi 2,4 GHz a veškerá data posílá do aplikace výrobce, kde je můžete sledovat odkudkoli. Klíčová věc: senzor umí automaticky upozornit, když naměřené hodnoty překročí vámi nastavený limit. Ať už jde o příliš vysokou teplotu ve skladu, nebo příliš nízkou vlhkost ve skleníku – dostanete notifikaci dřív, než se něco stihne poškodit. To samé platí pro situace, kdy se zařízení odpojí od sítě nebo mu dochází baterie. Výdrž baterie a praktické nasazení Senzor má vestavěnou dobíjecí lithiovou baterii 2600 mAh. Výrobce udává pohotovostní dobu přibližně 283 dní při teplotě 20 °C a hodinovém intervalu nahrávání. V praxi bude výdrž záviset na okolní teplotě, síle Wi-Fi signálu a frekvenci odesílání dat – v chladnějším prostředí nebo při častějším reportování se baterie vybije dříve. Dobrou zprávou je, že senzor lze napájet i přes USB, takže pokud máte poblíž zásuvku, může běžet trvale bez starostí o nabíjení. Montáž je jednoduchá – v balení je lepící háček, který přilepíte na zeď, a senzor do něj zavěsíte. Celé zařízení váží jen 129 gramů při rozměrech zhruba 7,7 × 7,7 × 2,8 cm, takže se vejde prakticky kamkoli. KOUPIT SENZOR ZA 499 KČ Na co si dát pozor Senzor komunikuje výhradně přes Wi-Fi 2,4 GHz – pokud máte doma nebo ve firmě jen 5GHz síť, budete muset buď přepnout, nebo mít dual-band router. Aplikace výrobce je v češtině i angličtině, ale prvotní nastavení vyžaduje několik kroků (spárování, nastavení limitů, intervalů reportování). Není to nic složitého, ale člověk, který nikdy nenastavoval IoT zařízení, s tím chvilku stráví. Výrobce také upozorňuje, že senzor není určený pro dlouhodobý provoz v prostředí s vlhkostí nad 90 %. To je důležité vědět, pokud byste ho chtěli umístit třeba do velmi vlhkého skleníku – krátkodobě to zvládne, ale trvale tam být nemá. A pokud potřebujete měřit teploty mimo rozsah −20 až 50 °C, musíte hledat jinde. Verdikt: pro koho se to za 499 Kč vyplatí Pokud provozujete skleník, sklad, dílnu, serverovnu nebo prostě chcete mít přehled o teplotě a vlhkosti v domácnosti s možností vzdáleného přístupu a automatických upozornění, za 499 Kč je to velmi dobrá nabídka. Podobné profesionální Wi-Fi senzory běžně stojí víc. Při poloviční slevě z původních 999 Kč se vyplatí pořídit klidně rovnou několik kusů do různých prostor. Naopak pokud hledáte jen jednoduchý teploměr na noční stolek bez aplikace a bez Wi-Fi, bude to pro vaše potřeby zbytečně pokročilé řešení. Sledujete teplotu a vlhkost u sebe doma nebo v práci? A pokud ano, jakým způsobem? 