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Hráči PlayStationu si přijdou na své! Červencové hry skrývají AAA pecku i akční RPG

  • Sony odhalilo trojici měsíčních her PS Plus na červenec 2026
  • V nabídce jsou Call of Duty: Modern Warfare III, strategické RPG For the King II a akční CrossCode
  • Vyzvednout je půjde od 7. července do 3. srpna

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
4.7.2026 16:00
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Předplatitelé PlayStationu si zase přijdou na své. Sony potvrdilo, že měsíční hry PS Plus na červenec 2026 nabídnou solidní mix akce, tahové strategie a retro RPG. Vyzvednout si je můžete od 7. července a po zařazení do knihovny vám zůstanou, dokud budete mít předplatné aktivní.

Tahák v čele: Modern Warfare III

Největším lákadlem je Call of Duty: Modern Warfare III (PS5, PS4). Kampaň navazuje na Modern Warfare II a staví kapitána Price a Task Force 141 proti Vladimiru Makarovovi. Podle recenzí ale nestojí za moc, dohrajete ji za 4 hodiny a navíc se z ní vytratila ona filmovost. Na příběhu pro jednoho hráče je zkrátka vidět, že byl šitý horkou jehlou. Kromě singleplayeru dostanete však i kompetitivní multiplayer a rozsáhlý režim Zombies, takže o náplň na dlouhé večery nouze nebude.

Pro partu i pro samotáře

Druhým kouskem je For the King II (PS5, PS4), strategické RPG postavené na spolupráci a plánování. Hrát můžete sami, nebo v partě až čtyř hráčů, kteří se snaží zastavit rozpínavou vládu královny Rosomon. Trojici uzavírá CrossCode (PS5, PS4) — akční RPG s pixelartovou grafikou, dungeony plnými hádanek a sci-fi příběhem, který se rozvíjí postupně, jak sbíráte vybavení a schopnosti.

Všechny tři tituly budou k dispozici pro úrovně Essential, Extra i Premium, a to od 7. července do 3. srpna. Kdo ještě nestihl červnovou nabídku, měl by si pospíšit — po startu té červencové zmizí. Ta je přitom obzvlášť povedená, nabízí například první Kingdom Come: Deliverance, Life is Strange: Double Exposure či Farming Simulator 25.

Kterou z červencových her si vyzvednete jako první?

Zdroj: PlayStation Blog

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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