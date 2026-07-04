Hráči PlayStationu si přijdou na své! Červencové hry skrývají AAA pecku i akční RPG Hlavní stránka Zprávičky Sony odhalilo trojici měsíčních her PS Plus na červenec 2026 V nabídce jsou Call of Duty: Modern Warfare III, strategické RPG For the King II a akční CrossCode Vyzvednout je půjde od 7. července do 3. srpna Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 4.7.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Předplatitelé PlayStationu si zase přijdou na své. Sony potvrdilo, že měsíční hry PS Plus na červenec 2026 nabídnou solidní mix akce, tahové strategie a retro RPG. Vyzvednout si je můžete od 7. července a po zařazení do knihovny vám zůstanou, dokud budete mít předplatné aktivní. Tahák v čele: Modern Warfare III Největším lákadlem je Call of Duty: Modern Warfare III (PS5, PS4). Kampaň navazuje na Modern Warfare II a staví kapitána Price a Task Force 141 proti Vladimiru Makarovovi. Podle recenzí ale nestojí za moc, dohrajete ji za 4 hodiny a navíc se z ní vytratila ona filmovost. Na příběhu pro jednoho hráče je zkrátka vidět, že byl šitý horkou jehlou. Kromě singleplayeru dostanete však i kompetitivní multiplayer a rozsáhlý režim Zombies, takže o náplň na dlouhé večery nouze nebude. Pro partu i pro samotáře Druhým kouskem je For the King II (PS5, PS4), strategické RPG postavené na spolupráci a plánování. Hrát můžete sami, nebo v partě až čtyř hráčů, kteří se snaží zastavit rozpínavou vládu královny Rosomon. Trojici uzavírá CrossCode (PS5, PS4) — akční RPG s pixelartovou grafikou, dungeony plnými hádanek a sci-fi příběhem, který se rozvíjí postupně, jak sbíráte vybavení a schopnosti. Všechny tři tituly budou k dispozici pro úrovně Essential, Extra i Premium, a to od 7. července do 3. srpna. Kdo ještě nestihl červnovou nabídku, měl by si pospíšit — po startu té červencové zmizí. Ta je přitom obzvlášť povedená, nabízí například první Kingdom Come: Deliverance, Life is Strange: Double Exposure či Farming Simulator 25. Kterou z červencových her si vyzvednete jako první? Zdroj: PlayStation Blog O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Hry Playstation Sony Mohlo by vás zajímat Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Sony chce konkurovat Tesle, začne vyrábět svůj vlastní elektromobil. Afeela bude ale jen pro bohaté Jana Skálová 7.1.2025 Pozor, WhatsApp od 1. ledna přestane fungovat na spoustě mobilů. Týká se to i vás? Jana Skálová 22.12.2024 Nejlepší bezdrátová sluchátka do 2 000 Kč: Zazářil Marshall, nechybí nová Xiaomi Jana Skálová 30.10.2024 Tohle jsou nejporuchovější telefony za posledních pět let. Jak si vede vaše značka? Jakub Kárník 19.5.2023 Hra PixWords - hlavolam se slovy, který vám dá zabrat Jan Tipmann 23.3.2014