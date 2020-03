Novinka od Googlu: Vyberte si, co má zobrazit po vyhledání vašeho jména

Hledali jste někdy vaše jméno na Googlu? Dost možná vás překvapilo, co o vás vyhledávač všechno vyšťoural. Existuje mnoho lidí, kterým vadí, že o nich různé online nástroje vědí příliš. Pro takové jsou k dispozici postupy, jak za sebou celkem efektivně stopy zametat. Jsou tu ale i tací, kteří jsou na zmínky svého jména v různých zdrojích hrdí. Zejména pro druhou skupinu teď Google připravuje jeden velmi užitečný nástroj. Půjde o takzvané profilové karty, které budou o uživatelích zobrazovat základní informace. Jejich hlavní výhodou je, že budou lidé budou moci informace o sobě upravovat. Po vyhledání jména pak bude výsledkem úvodní modul se jménem, fotkou, profesí a dalšími údaji. Profilové karty v Google vyhledávání se teď testují v Indii.

Můžete mít vizitku jako celebrita

Na novinku přišla redakce serveru androidpolice.com díky třem novým stránkám podpory v nápovědě od Googlu. Poté, co se začalo o funkci psát, vyhledávací gigant všechny tři weby informující o novince stáhl. I tak se ale zjistilo, co přesně má firma v plánu. Profilové karty pro Google vyhledávání mají uživatelům vložit do rukou novou možnost, jak vytvořit a ovlivnit primární vizitku pro případ vyhledání jejich jména. Aby bylo jasno, nebude tím vůbec nijak možné ovlivnit samotné výsledky. Půjde pouze o horní modul se základními informacemi. Ten bude připomínat stávající stránku “Něco o mně” nebo úvodní profil na již zaniklém Google+. Podívejte se na následující obrázky.

Jestli si někdy rádi pohladíte ego online, je to něco pro vás. Nové karty mají připomínat informační bloky, které se zobrazí například po vyhledání jména celebrit. Osobní profilové karty pro Google vyhledávání pojmou kromě jména či města třeba také profesi, vzdělání, odkazy na sociální sítě či webovky. Už se našel také způsob, jak se informace editují. Je potřeba v mobilním telefonu přes Google Chrome či aplikaci Google vyhledat své jméno. Nad výsledky se zobrazí výzva k první editaci informací. S největší pravděpodobností ale tuto možnost zatím neuvidíte. Google na funkci ještě pracuje a podle všeho je zatím viditelná jen Indům, kteří navíc mají přepnutý systém do angličtiny. Jde tedy pouze o aktuální postup platný pro úzkou testovací skupinu, který se může co nevidět změnit.

Využijete možnosti upravit vaši kartu?

