Samsung zveřejnil prodejnost Galaxy Fold. Je to hodně, nebo není?

Kolik se toho asi může prodat? Kdo to bude kupovat? Otázky, které si pravděpodobně pokládala velká spousta lidí při uvedení revolučního telefonu Samsung Galaxy Fold na trh. Přístroj s ohebným displejem je jistě obrovským lákadlem nejen pro tvrdé jádro fanoušků pokroku, ale jeho cenovka přes 50 tisíc korun u mnohých rychle ochladila prvotní nadšení. Jihokorejská firma teď debaty trochu rozčísla, jelikož zveřejnila přibližné informace o počtu prodaných kusů. Doposud si telefon pořídilo 400 – 500 tisíc zákazníků. Na konferenci CES 2020 to řekl přímo šéf firmy DJ Koh. Je taková prodejnost u Samsung Galaxy Fold dobrá, nebo slabá? Jak se to vezme.

Vzhledem k tomu, na jakou cílovou skupinu přístroj mířil, kolik stál a jak byl dostupný, jde o celkem úctyhodný výsledek. Kdyby byla jeho cena nižší, určitě by se prodejnost vyšplhala mnohem výš. Svou roli průkopníka ale přístroj určitě plní. Alespoň půlmilionová prodejnost (a to je jen aktuální číslo) totiž jistě přispěje k dalšímu vývoji, což nakonec ocení i ti, kteří si první Fold nemohli nebo nechtěli dovolit. Jak už se dříve potvrdilo, Samsung hodlá v druhé generaci srazit cenovku na polovinu. Takže se asi ještě máme na co těšit. Samsung Galaxy Fold 2 by měl být představen v únoru a jeho prodejnost jistě vyletí mnohem výš.

Za zmínku také stojí, že jihokorejská firma v prosinci nějakým nedopatřením zveřejnila informaci o milionu prodaných kusů. Netrvalo to ani 24 hodin a zpráva byla opravena. Prý šlo o záměnu v některých číslech. Možná si někdo spletl cíle a reálné výsledky.

Co říkáte na počet prodaných kusů? A těšíte se na Fold 2?

Zdroj: GSM Arena