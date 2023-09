Společnost Huawei nedávno uvedla na trh hodinky Huawei Watch GT 4

Nedávno jsme vám na ně přinesli kompletní recenzi

V tomto článku se mrkneme na důvody, proč si je (ne)koupit

Společnost Huawei představila v září v Barceloně hodinky Huawei Watch GT 4, které jsme pro vás nedávno recenzovali. Jde o klasické “gétéčka” nabízející skvělou výdrž baterie a kvalitní konstrukci, mají ale také některá omezení. V tomto článku se mrkneme na 4 důvody, proč si je (ne)koupit.

1. Na svou cenu dobrá kvalita zpracování

Hodinky od Huawei měly vždy výborné zpracování a ani Huawei Watch GT 4 nejsou výjimkou. Samotné tělo je tvořeno z nerezové oceli a polymerových vláken, nechybí otočná korunka s příjemnou haptickou odezvou a vše podtrhuje vodotěsnost do 5 ATM. Snad jediným menším nedostatkem je kvalita řemínku, která nepatří k těm nejvyšším. Za 14 dní používání sice řemínek vypadá stále dobře, ale otázkou je, jak dlouho vydrží při delším nošení. Je totiž tvořen z tzv. Genuine kůže, která se dělá z odřezků kůže a následně se slepí dohromady.

2. Přesné měření spánku

Huawei Watch GT 4 patří k nejpřesnějším hodinkám, co se měření spánku týče. Data hodinek a prstenu Oura Ring se až na jednotky minut většinou shodují, což se o mnoha konkurenčních hodinkách, které ukazují klidně o 3 hodiny delší hluboký spánek než prsten, říct nedá. Chcete-li tedy získat v rámci možností relevantní data a zároveň se vám nechce kupovat prsten za cca 10 tisíc, budou čínské hodinky sloužit skvěle.

3. Dlouhá výdrž baterie

Výhodou řady GT od Huawei je dlouhá výdrž baterie na jedno nabití. Mezigeneračně jsme se sice nedočkali žádného zlepšení, i tak si ale není na co stěžovat. Námi testovaná 46mm varianta vydrží dle Huawei až 14 dní, což lze potvrdit. Jasně, pokud budete mít zapnutou GPS, často s hodinkami volat a třeba ještě poslouchat hudbu, výdrž dramaticky klesne. Ale při běžném používání je možné se dostat na výdrž asi 11 – 14 dní. Menší 41mm verze vydrží na jedno nabití týden.

4. Dobrá kvalita hovorů

Pokud patříte k uživatelům, kteří s hodinkami často volají, budete z Huawei Watch GT 4 přímo nadšení. Chybí sice LTE konektivita, která by poskytla naprostou svobodu, ale Bluetooth připojení je u tohoto konkrétního modelu na velmi vysoké úrovni a několikrát jsme se dostali do situace, kdy byl telefon několik desítek metrů vzdálený a signál byl přesto dostatečný na to, aby se hovor nezasekával a druhá strana nás jasně slyšela.

Nemožnost placení v ČR

Za jednu z největších nevýhod lze považovat nemožnost placení v ČR. Je to vlastnost, kterou disponuje řada dalších hodinek od Huawei a čínské firmě se do dnešního dne nepodařilo vyjednat spolupráci (například s Curve), která by placení přidala.

Chudá nabídka aplikací a malá provázanost se systémem

Řada GT od Huawei rozhodně nenadchne uživatele, kteří mají zkušenost například s Wear OS od Googlu. Nabídka aplikací v AppGallery je poměrně chudá, provázanost s telefonem taky není nejlepší. Dodnes není možné odpovědět na zprávu přesně to co chcete a budete si muset vybrat ze sedmi přednastavených odpovědí.

Jaký máte názor na hodinky od Huawei?

