Prezident Pavel a jeho tým budou mít vlastní značku mobilů

Po významnějších provozních rozhodnutích, mezi která patří například výběr služebních vozů, začal pracovní tým kolem nově zvoleného českého prezidenta Petra Pavla řešit také otázku služebních mobilů. Prezidentská kancelář zveřejnila informaci, že se hlavě státu a jeho nejbližším kolegům nedaří zvolit vhodné přístroje ze současné nabídky na trhu. Na řadu tak údajně přijde nákladný vývoj vlastních telefonů. Název značky či modelu zatím známý není, nicméně bylo zmíněno několik základních požadavků.

“Pro účely zajištění bezpečné komunikace celého týmu se bude dbát hlavně na šifrované zprávy a hovory, přičemž zakódování mají zajistit nové procesory F41N Pro 100R z továrny v Horních Výmyslicích. O vyladění fotoaparátů se má postarat Jan Saudek, RAM a úložiště zase dodá společnost Paměť národa. Přímo pan prezident požaduje dedikované tlačítko pro dálkové startování motocyklu a designové provedení v moderní vojenské šedi. Zvažujeme také implementaci senzoru, který by upozornil na telefony značky Aligator v blízkosti kanceláří,” popisuje Hrad.

Kancelář hlavy státu předpokládá, že vývoj nového mobilu bude dokončen během jara. Do rukou prezidenta a jeho kolegů by se měl dostat 29. června. Předpokládaná cena jednoho kusu je 48 až 68 tisíc korun v závislosti na dodatečné výbavě. Běžet by v něm měl Android s nadstavbou Hradčany UI.

Co říkáte na cenu mobilu pro prezidenta a jeho tým?

