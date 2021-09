Únik: Jaké bude přesné datum vydání systému Android 12?

Přijde dvanáctý Android v plné polní ještě v září? Velmi pravděpodobně ne. Google sice vydal finální pátou beta verzi již před pár dny a slíbil, že ta ostrá bude k dispozici za pár týdnů, zářijový termín tato událost ale mít nebude. Redakce serveru XDA Developers z interního dokumentu zjistila, že údajně plánované datum vydání je stanoveno na 4. říjen. To je v podstatě o měsíc později než v případě předchozích verzí.

The Android 12 stable update may be released on October 4, as that's when Google plans to release to AOSP. This tentative release date was also mentioned by a 3PL. pic.twitter.com/PMN802gQj0

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) September 12, 2021