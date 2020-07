Jak na jednoduchý překlad jedním klepnutím? Jde použít kdekoli v telefonu

V jakých situacích jste zatím nejčastěji potřebovali mobil využít jako pomocníka pro překládání z různých jazyků? Nejčastěji do něj zadáváme vnější textový či hlasový vstup a těšíme se na výsledek. Hojně využívaná je ale i varianta, kdy máme snahu překládat obsah, který už v telefonu je. Třeba části článků nebo příspěvky na sociálních sítích. A právě o této metodě překladů nyní bude řeč v rámci představení jedné novinky. Google Překladač se totiž nedávno naučil takzvaný Překlad klepnutím. S jeho pomocí je možné do jiného jazyka převádět texty z jakéhokoli místa v systému.

Novinka na sebe upozorňuje novým panelem přímo v aplikaci. Uživatele tam vyzývá, aby ji vyzkoušel. Nastavení Překladu klepnutím je velmi jednoduché, v systému vlastně vyžaduje jen spouštění překryvné vrstvy. To právě z toho důvodu, aby pak aplikace Google Překladač mohla nad ostatními ponechávat bublinu pro Překlad klepnutím. Tato bublina připomíná notifikační prostor Facebook Messengeru a uvidíme ji stále častěji. I další komunikátory ji dostanou v Androidu 11. V tomto případě ukrývá vyskakovací prostředí překladače, které připomíná jeho standardní podobu s dvěma okénky pro oba jazyky. Jen je trochu menší a omezené.

Zadávání do pole pro překlad řeší schránka, ve které se uchovává poslední zkopírovaný text. Pokud tedy chcete cokoli okamžitě převést do jiného jazyka, zkopírujte to do schránky (funkce umí pracovat pouze s texty) a pak jednoduše klepněte na zmíněnou bublinu. Otevře se vyskakovací pop-up okno, ve kterém už bude okamžitě vygenerovaný výsledek. Funkci Překlad klepnutím můžete jednoduše vypnout přepínačem v nastavení aplikace Google Překladač.