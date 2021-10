EU vážně usiluje o přechod na USB-C. Zatímco u většiny Android výrobců to nebude velký problém, protože už dávno tento konektor u svých zařízení používají, tak u společnosti Apple je to pravý opak. Cupertinská společnost nyní tvrdí, že vyžadování společného nabíjecího konektoru zamezí inovacím. Evropská unie si to však nemyslí.

Poslankyně Evropského parlamentu a předsedkyně výboru pro ochranu spotřebitelů Anna Cavazziniová v nedávném rozhovoru řekla, že návrh EU ponechává otevřené dvířka pro případně přijetí jiného nabíjecího standardu, pokud se v budoucnu objeví lepší technologie. V tuto chvíli není přesně jasné, jak by proces přechodu na budoucí standard fungoval, rozhodně je ale dobré, že v návrhu EU se počítá i s budoucností.

V současné době prozatím Apple používá u iPhonů vlastní proprietární Lighting port, i když u většiny iPadů a MacBooků se používá USB-C. Bude rozhodně zajímavé sledovat budoucnost iPhonů, jestli se nakonec Apple podvolí a začne využívat USB-C konektor, nebo naopak přijde s netradičním řešením. Některé ze spekulací například hovořily o tom, že by iPhone přišel o konektor úplně a nejen nabíjení, ale i například propojení s počítačem pro přenos dat by probíhalo bezdrátově.

Myslíte si, že přechod na USB-C uvidíme i u iPhonů?

Zdroj: gsmarena.com