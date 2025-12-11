Parádní 20 000mAh powerbanka s displejem a rychlým nabíjením zlevnila! Teď nestojí ani 450 korun Hlavní stránka Zprávičky Powerbanka Vention s kapacitou 20000 mAh nyní stojí na Alze 442 Kč se slevovým kódem ALZADNY25 Nabízí rychlé nabíjení až 22,5 W a možnost dobíjet tři zařízení současně přes 2× USB-A a 1× USB-C Digitální displej ukazuje přesnou zbývající kapacitu v procentech, telefon nabijete 3-4× na jedno nabití Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 11.12.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Čínská značka Vention nabízí na našem trhu cenově dostupné powerbanky s rozumnou výbavou. Model s kapacitou 20000 mAh a výkonem 22,5W patří mezi ty populárnější – na českých e-shopech má přes 350 hodnocení s průměrem 4,7 hvězdičky. Původní cena 589 Kč se na Alze s kódem ALZADNY25 snížila na 442 Kč, což znamená slevu 147 Kč. Kapacita na 3-4 nabití telefonu Hlavní devizou Vention powerbanky je kapacita 20000 mAh, která v praxi vystačí na tři až čtyři kompletní nabití běžného smartphonu. Uživatelé v recenzích potvrzují, že iPhone 15 nabije třikrát, Galaxy S10+ čtyřikrát. Reálný počet nabití samozřejmě závisí na velikosti baterie vašeho telefonu – menší modely jako iPhone SE nabijete vícekrát, velké telefony s bateriemi přes 5000 mAh třeba jen dvakrát. Jeden uživatel uvádí, že z plně nabité powerbanky dobil 2× Apple iPhone 16 Pro a jednou iPad Pro 11″. KOUPIT VENTION POWERBANKU V AKCI Rychlé nabíjení a tři porty Powerbanka podporuje rychlé nabíjení až 22,5 W přes protokoly PD 3.0, QC 3.0, FCP, AFC a Apple 2.4A. K dispozici jsou tři výstupy – 2× USB-A (max. 22,5 W) a 1× USB-C (max. 20 W). Všechny tři můžete používat současně, což oceníte když potřebujete nabít telefon, sluchátka a chytré hodinky najednou. USB-C port funguje obousměrně – slouží jak pro nabíjení zařízení, tak pro nabíjení samotné powerbanky. Displej s procenty a LED indikace Na přední straně powerbanky najdete digitální displej ukazující přesnou zbývající kapacitu v procentech. Je to praktičtější než klasické čtyři LED diody – přesně víte, kolik energie vám zbývá. Displej se automaticky rozsvítí při připojení zařízení nebo po stisknutí tlačítka na boku. Někteří uživatelé v recenzích uvádějí, že displej je zbytečně velký, ale to je spíše otázka osobního vkusu. Funkčně plní svůj účel. Nabíjení powerbanky trvá déle Výrobce uvádí, že powerbanku nabijete za 3 hodiny přes USB-C nebo MicroUSB vstup s 18W nabíječkou. V recenzích se ale objevují zkušenosti uživatelů, kteří uvádějí 8-10 hodin nabíjení. Rozdíl je pravděpodobně způsobený tím, že ne každý používá dostatečně výkonnou nabíječku. KOUPIT VENTION POWERBANKU V AKCI Pokud použijete běžnou nabíječku od staršího telefonu, nabíjení skutečně potrvá podstatně déle. Pro rychlejší nabíjení potřebujete 18W nebo výkonnější nabíječku s podporou USB Power Delivery. Pozor také na to, že v balení není kabel pro nabíjení powerbanky – musíte použít vlastní kabel. Hmotnost a přehřívání Powerbanka váží 429 gramů, což je v kategorii 20000 mAh standardní hmotnost. V recenzích se často objevuje zmínka o „vyšší váze“, ale to je daň za velkou kapacitu – lehčí powerbanky mají jednoduše menší baterii. Pozitivní zpráva je, že powerbanka se při nabíjení výrazně nepřehřívá. Uživatelé v recenzích chválí, že ji můžete nosit v kapse a nepocítíte nepříjemné teplo. Ochranné prvky proti přepětí, přetížení, přehřátí a zkratu fungují spolehlivě. Co ještě potřebujete vědět Rozměry powerbanky jsou 180,3 × 80,65 × 30 mm. V balení najdete powerbanku a krátký USB-C kabel pro rychlé nabíjení zařízení. Kabel pro nabíjení samotné powerbanky ale chybí. Design je jednoduchý a nenápadný – černá matná povrchová úprava se snadno udržuje. Tlačítko na boku slouží k zapnutí/vypnutí a kontrole zbývající kapacity na displeji. Pro koho je Vention powerbanka vhodná? Vention 20000mAh powerbanka za 442 Kč cílí na uživatele, kteří hledají levné řešení s velkou kapacitou. Za tuto cenu získáte zařízení, které váš telefon nabije třikrát až čtyřikrát a zvládne rychlé nabíjení až 22,5 W. KOUPIT VENTION POWERBANKU V AKCI Oceníte ji na delších cestách, festivalech, při turistice nebo v práci, kde nemáte stálý přístup k zásuvce. Digitální displej s procenty je praktický a možnost nabíjet tři zařízení současně se hodí pro rodiny nebo když s sebou nosíte více elektroniky. Nosíte powerbanku pravidelně s sebou? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza powerbanka slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Xiaomi kromě nových telefonů přinese i skvělou powerbanku. Nabíjí extrémně rychle a dobře vypadá Adam Kurfürst 5.1. Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024