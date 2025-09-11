30 000mAh powerbanka FIXED v akci! Má LCD displej a teď nestojí ani 7 stovek Hlavní stránka Zprávičky Powerbanka FIXED Zen2 30 s mimořádnou kapacitou 30 000 mAh je nyní dostupná od 662 Kč (původně 999 Kč) Nabízí 3 výstupy pro současné nabíjení více zařízení a LCD displej Díky funkci Pass Through Charging umožňuje nabíjet zařízení i při vlastním dobíjení powerbanky Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 11.9.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Pokud hledáte powerbanku s opravdu velkou kapacitou, která zvládne několikanásobně nabít váš telefon i během delšího výletu nebo dovolené, máme pro vás tip na výhodnou akci. Powerbanku FIXED Zen2 30 s kapacitou 30 000 mAh nyní pořídíte již od 662 Kč podle srovnávače Heureka.cz. Oproti původní ceně 999 Kč tak ušetříte téměř 34 %. Pojďme se podívat, co tato powerbanka nabízí a proč by mohla být skvělou volbou pro vaše mobilní nabíjení. Výjimečná kapacita pro několikanásobné nabití Všestranné možnosti nabíjení Závěrečné shrnutí Výjimečná kapacita pro několikanásobné nabití Hlavní předností powerbanky FIXED Zen2 30 je její nadstandardní kapacita 30 000 mAh, která poskytuje dostatek energie pro opakované nabíjení vašich zařízení. S touto kapacitou dokáže 5-6× plně nabít běžný smartphone, 2× tablet nebo několikanásobně doplnit energii menším zařízením jako jsou bezdrátová sluchátka nebo chytré hodinky. Pokud máte ARM notebook (například MacBook Air nebo něco se Snapdragonem), poradí si i s ním, ale nabíjení bude pomalejší. Powerbanka je vybavena přehledným LCD displejem, který zobrazuje přesný stav nabití v procentech. Díky tomu vždy přesně víte, kolik energie ještě máte k dispozici, což je výrazně přesnější než běžné LED indikátory u levnějších modelů. Všestranné možnosti nabíjení FIXED Zen2 30 disponuje celkem třemi výstupy, které umožňují současné nabíjení až tří zařízení najednou. K dispozici jsou: 2× USB-A port 1× USB-C port s podporou rychlého nabíjení Port USB-C podporuje technologii Power Delivery 3.0 s výkonem až 20 W, což sice není nejrychlejší s ohledem na konkurenci, ta ale většinou ztrácí v oblasti kapacity. Tento port slouží také jako vstup pro nabíjení samotné powerbanky. Velmi praktickou funkcí je Pass Through Charging, která umožňuje současné nabíjení připojených zařízení i dobíjení samotné powerbanky. Stačí připojit powerbanku ke zdroji energie přes USB-C port a zároveň můžete využívat USB-A porty pro nabíjení vašich zařízení. Součástí balení je také USB-C/USB-C kabel pro nabíjení powerbanky i vašich zařízení. S rozměry 142 × 68 × 43 mm a hmotností 597 g je powerbanka sice trochu těžší, ale stále pohodlně přenosná v batohu nebo tašce. ZOBRAZIT AKCI NA HEURECE Závěrečné shrnutí Powerbanka FIXED Zen2 30 s kapacitou 30 000 mAh představuje výbornou volbu pro všechny, kteří potřebují spolehlivý zdroj energie na cestách. S aktuální cenou od 662 Kč na Heurece jde o velmi výhodnou nabídku. Mezi hlavní přednosti patří: • Mimořádná kapacita 30 000 mAh pro několikanásobné nabití zařízení• Přehledný LCD displej zobrazující přesný stav nabití• Podpora rychlého nabíjení Power Delivery 20 W• Funkce Pass Through Charging• Bezpečnostní ochrana proti zkratu, přetížení a přehřátí Pokud hledáte powerbanku s velkou kapacitou za příznivou cenu, FIXED Zen2 30 je aktuálně jednou z nejlepších voleb na trhu. KOUPIT FIXED ZEN2 30 NA HEURECE ⏰ Akce končí: Do vyprodání zásob! Stačila by vám na víkendový výlet, nebo byste potřebovali ještě větší kapacitu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce powerbanka slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Xiaomi kromě nových telefonů přinese i skvělou powerbanku. Nabíjí extrémně rychle a dobře vypadá Adam Kurfürst 5.1. Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024