Registrovali jste se na Messenger bez Facebook účtu? Teď už to nepůjde

Provozovatelé sociální sítě Facebook a přidruženého komunikátoru Messenger nedávno naštvali pěknou řádku současných i budoucích uživatelů. Téměř bez povšimnutí zmizela z chatovacího nástroje možnost zaregistrovat se do služby pouze prostřednictvím telefonního čísla. Tato varianta byla dostupná přes čtyři roky, ale je pryč. Všichni noví uživatelé, kteří budou chtít s přáteli v Messengeru komunikovat, budou nuceni vytvořit si Facebook účet. To je samozřejmě proti srsti všem, kteří odmítají používat celou sociální sít a jde jim jen o chatování. Povinný Facebook účet se nyní na Messengeru týká všech nově registrovaných, ale chyby při přihlašování hlásí i někteří současní uživatelé, kteří jsou přihlášení prostřednictvím telefonního čísla.

Informaci společnost oficiálně potvrdila a je uvedena i v nápovědě. Tento nepopulární krok obhajuje tím, že jsou prý stejně skoro všichni uživatelé Messengeru i na Facebooku. “Chceme tak celý proces přihlašování usnadnit,” sdělil mluvčí největší sociální sítě světa redakci VentureBeat. Jiné informace ale hovoří o něčem mnohem komplexnějším. Facebook hodlá všechny jím vlastněné platformy spojit jedním komunikátorem. Povinný Facebook účet na Messengeru by mohl být jen jedním z prvních kroků. Můžeme se tak tedy těšit na to, že Facebook, Instagram, WhatsApp a Messenger budou asi mít nějaké společné chatovací jádro. Už v březnu to v jednom ze svých příspěvků zmínil šéf Mark Zuckerberg. “Lidé by měli mít možnost spojit se s přáteli jednoduše a zabezpečeně skrze jakoukoli naši aplikaci napříč všemi platformami,” řekl majitel Facebooku. Do balíku by také rád přidal i posílání SMS, což už nyní poskytuje právě i Messenger.

Na první pohled to samozřejmě zní jako šlechetný nápad, je však potřeba vidět i druhou stranu mince. Sdružení uživatelů a jejich dat ze všech vyjmenovaných platforem by vytvořilo obrovskou marketingovou příležitost. Databáze dvou sociálních sítí a dvou komunikátorů, které firmě patří, by čítala kolem tří miliard lidí. A jak asi není nutné připomínat, přesně na těchto pilířích celý byznys stojí. Není divu, že povinný Facebook účet pro komunikaci na Messengeru poleze mnoha lidem krkem. Možná až tak, že zvolí jinou platformu.

Zdroj: VB