Poslední beta verze Android 11 vychází. Kdy se dočkáme plné verze?

Google včera vydal poslední verzi svého populárního operačního systému. Poslední beta verze Android 11 je nyní dostupná všem uživatelům, kteří se zaregistrovali do programu. Plná verze má pak vyjít již 8. září. V této verzi jsme se dočkali oprav menších chyb a spíše se jedná o takový poslední test, než Google vydá plnohodnotný Android 11.

Poslední beta verze Android 11 vychází

Pokud však nechcete čekat a máte některý z podporovaných telefonů, můžete si na webových stránkách Googlu založit účet a získat beta verzi již dnes. Co se týče novinek v novém systému, lze zmínit hned několik zajímavých funkcí. Za zmínku stojí jistě chatovací bubliny u všech známých messengerů (tak jako to dělá Facebook již několik let), lepší podporu 5G sítí, bezpečnější biometrické ověřování či zprávy v notifikační nabídce.

Nedávno jsme vás informovali také o faktu, že Android 11 nespustíte na telefonech s 2 GB operační paměti RAM. Tento nárok se bude ale týkat pouze nových telefonů. Pokud dostanete upgrade na Android 11 na telefonu, který je již na trhu a běží na Androidu 10, dostanete plnou verzi. To je poměrně dobrá zpráva.

Těšíte se na Android 11?

Zdroj: phonearena.com