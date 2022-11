Pokud čas od času navštívíte YouTube, určitě jste si všimli, že na YouTube Premium vyskakují reklamní bannery snad všude. Tato placená služba se těší každý rok větší popularitě a je tedy vidět, že se propagace vyplácí. Nyní se šéf YouTube Music, Lyor Cohen pochlubil s konkrétními čísly.

“Od září 2022 YouTube překročil 80 milionů předplatitelů hudby a dalších prémiových služeb po celém světě, včetně těch, které jsou ve zkušebním provozu. To je nárůst o 30 milionů členů oproti 50 milionům v roce 2021. Je to velkolepý okamžik pro hudbu na YouTube, naše předplatitele a umělce. Bez vás bychom to nedokázali.”, napsal Cohen na blogu.

YouTube Premium stojí v České republice 179 Kč měsíčně. Kromě absencí reklam ve videích získáte také YouTube Music Premium, což je obdoba Spotify, Apple Music a podobných streamovacích služeb.

Zkoušeli jste někdy YouTube Premium?

