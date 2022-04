Společnost Polar právě představila dvojici chytrých hodinek, které se snaží zaujmout jak příležitostné, tak profesionální sportovce, zejména běžce. Model Polar Pacer je určen právě pro začátečníky, zatímco Polar Pacer Pro GPS je určený (jak samotný název napovídá) profesionálům. Oba dva modely navíc koupíte i v Česku.

Známé české ceny hodinek řady Polar Pacer

Co se týče displeje, ten je kulatý a jde o MIP transflektivní panel. Obě verze nabízejí o něco výkonnější čipset a 5 MB RAM, což může na dnešní poměry znít až směšně, ovšem musíte brát v úvahu to, že jde především o sportovní hodinky s některými chytrými funkcemi. Hodinkám se systémem Wear OS, watchOS, Tizen nebo HarmonyOS samozřejmě nemohou (co se funkcí týče) konkurovat. Samozřejmostí je podpora notifikací, ačkoliv jen pasivních.

Nový model slibuje právě plynulejší prostředí a rovněž zde nalezneme nový snímač Polar Precision Prime, který se stará o sledování tepové frekvence. Samozřejmostí je také snímaní hodnoty VO2 Max, která vám dokáže říct, jaké množství kyslíku dokáže vaše tělo využít během jedné minuty sportovní aktivity. Měří se v mililitrech na kilogram vaší tělesné hmotnosti. Nechybí ani sledování spánku a baterie vydrží až 7 dní při častějším používání u obou modelů.

Pokud budete využívat GPS, počítejte s výdrží 35 hodin. Hodinky Polar Pace nabízí nový test, který je schopen po 15 minutách chůze odhalit fyzickou zdatnost uživatele. Model Pro pak pochopitelně přichází s nejrůznějšími režimy cvičení, testy běžecké výkonnosti a dalšími funkcemi. Navíc dostaly také barometr. Co se týče cen, první zmíněné Polar Pace vychází v Česku na 5290 Kč, verze Pro pak na 7 990 Kč. Můžete je koupit na oficiálním webu společnosti.

