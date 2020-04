Vysněný žebříček je tu. Už uvidíme, kteří hráči Pokémon GO jsou nejlepší

Od vydání mobilní hry Pokémon GO v roce 2016 toužili její hráči po několika zásadních věcech. V původní verzi bylo možné jen chodit po okolí, chytat tvory, sbírat předměty a utkávat se v tzv. Gymech. Nejednoho uživatele napadlo, že by bylo skvělé mít možnost vyzvat na souboj ostatní hráče a že hře chybí žebříček těch nejlepších. Mechanika utkání mimo Gymy přišla do aplikace před několika týdny v podobě Go Battle League a ještě předtím bylo možné vyzvat k souboji přátele (tato možnost je teď dokonce ještě o něco dostupnější kvůli koronaviru). Po těchto novinkách se všichni nedočkavci mohou těšit také na zmíněný výčet nejúspěšnějších “trenérů”. K 10. dubnu nasazuje vývojářská společnost Niantic do Pokémon GO žebříček nejlepších hráčů. Po čtyřech letech tedy hra obsahuje dva významné prvky, po kterých její uživatelé nejvíce volali.

“Vždycky jste toužili vědět, kteří trenéři jsou nejlepší? Od pátku 10. dubna to bude možné díky spuštění nového žebříčku GO Battle League na webu PokemonGOLive.com! Seznam nejlepších se objeví v momentě, kdy bude liga přepnuta z třídy Ultra do třídy Master. To vám dá příležitost porovnat se s nejlepšími při vstupu do nového formátu,” uvádí Niantic na blogu hry. Tři výkonnostní třídy se střídají v dvoutýdenních intervalech, po nichž následuje 14 dní volného vstupu do kterékoli z nich. První sezóna GO Battle League odstartovala 13. března, druhá začne 1. května.

Jak bude žebříček v Pokémon GO fungovat

Bude zobrazovat TOP 500 hráčů s jejich přezdívkami, týmy, hodnostmi (rank), hodnocením (rating) a celkovým počtem soubojů.

Žebříček bude sestaven z dat platných za předchozí den.

Zařazeni budou hráči, kteří mají hodnost minimálně 7.

Aktualizace bude probíhat mezi 8. a 10. hodinou ranní (UTC).

Jakkoli potrestaní hráči nebo trenéři s nevhodnou přezdívkou budou bez upozornění vyloučeni.

Také jste čekali na spuštění žebříčku v Pokémon GO?

Zdroj: PoGOlive