Dejte si pozor! Podvodníci na českém internetu se vydávají za Alzu

Na českém internetu se nyní podvodníci dostávají tak daleko, že se vydávají za Alzu. Tuto informaci zveřejnil internetový obchod na svém e-shopu i na svém Facebooku. Jedná se o klasický typ podvodných stránek, na které se můžete dostat při navštívení nevhodných stránek, po klepnutí na podezřelý odkaz nebo vám dokonce může přijít také SMS zprávou.

Poznámka redakce O této informace vás na magazínu Svět Androida informujeme z toho důvodu, že na tento odkaz můžete snadno klepnout také na svém telefonu či tabletu s operačním systémem Android. Kromě toho vám může přijít od neznámého čísla SMS zpráva. Dejte si tedy pozor nejen na počítačích, ale také na mobilních zařízeních.

Podvodníci se vydávají za Alzu

Podvodníci jménem společnosti Alza tvrdí, že jste vyhráli iPhone 12 a jediné, co musíte udělat je vyplnění kontaktu, kam vám má být telefon poslán. Následně telefon v minihře vždy vyhrajete a když náhodou ne, dostanete druhý pokus. Pod ní se nachází také falešné komentáře, ve kterých lidé píšou, že jim telefon skutečně přišel.

Na další stránce jste vyzváni k zaplacení částky 55 Kč na poštovné, kam musíte zadat platební kartu. Ani sami nechceme vědět, kolik by si podvodníci za hloupost lidí naúčtovali, takže jsme to samozřejmě nezkoušeli. Každopádně by bylo dobré předat informaci dětem a prarodičům, kteří mohou podvodu naletět.

Setkali jste se s podobným podvodem?