Do aplikace Android Auto míří Skype. Má to ale podstatný háček

Populární komunikátor Skype bude podle všeho velmi brzy patřit do skupiny podporovaných nástrojů skrze aplikaci Android Auto. Jen je asi tak, jak si teď myslíte. Členové úzké testovací skupiny Skype Insider zjistili, že se tento komunikátor asi skutečně dostane do oblíbené automobilového prostředí. Ovšem omezený jen na textové dopisování. Jakékoli jiné funkce jako VoIP volání nebo videohovory s největší pravděpodobností blokuje Google a jen tak někomu je nezpřístupní. Možná nikdy nikomu. Jediným prostředkem pro uskutečnění hovorů je doposud obyčejná aplikace Telefon.

S ohledem na bezpečnost provozu a snahu nerozptylovat řidiče je pochopitelné, že bude Skype v automobilové aplikaci Googlu fungovat takto omezeně. Pro uživatele v ČR je to zatím zapovězená oblast, ale lidí ve vybraných regionech mohou textové komunikátory pohodlně využívat prostřednictvím Google Asistenta. Je možné, že volání nechtěl do automobilové aplikace vložit ani samotný Skype (alias Microsoft). Na cestách nemusí být vždy dobré internetové připojení, což by vedlo k výpadkům a nespokojenosti uživatelů.

Chtěli byste mít v Android Auto dostupné i Skype volání?

Zdroj: aheadlines