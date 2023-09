Podcasty Google končí! Jak to bude dál s vaší knihovnou?

Podcasty Google to mají definitivně spočítané

Jejich provoz bude ukončen příští rok

Do jisté míry je nahradí YouTube Music

Podcasty Google definitivně končí. Poté, co společnost Google oznámila, že tato služba naposledy vydechne příští rok, nyní přišla oficiální tisková zpráva s informacemi o tom, jak to vlastně bude celé dál.

Jen pro kontext – v únoru se začalo hovořit o podpoře podcastů v YouTube Music a je docela jasné, že tímto krokem chce americký gigant nalákat uživatele, kteří si YouTube Music nepředplácí. Aplikace Podcasty Google vás tedy brzy nasměruje právě na YouTube Music, kde je bude sice možné poslouchat také zdarma, tu a tam se ale nevyhnete návrhu, abyste si službu předplatili.

V tuto chvíli se nic nemění a aplikaci, případně webové rozhraní Podcastů Google můžete využívat jako obvykle. Do konce letošního roku se však podcasty dostanou do již zmíněné aplikace YouTube Music, přičemž během prvních měsíců roku 2024 bude probíhat migrace, a to včetně možnosti přenesení odběrů vašich podcastů mimo YouTube Music. Nový speciální nástroj umožní stáhnout soubor s odběry pořadů, který bude možné nahrát do aplikací podporující import.

Zdroj: tisková zpráva