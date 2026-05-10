Oblíbená čtečka knih je zase levnější! PocketBook 700 Era má IPX8, jemný displej a otevřený ekosystém Hlavní stránka Zprávičky PocketBook 700 Era je 7" čtečka knih s vodotěsností IPX8, Bluetooth, reproduktorem a podporou 25 formátů včetně Adobe DRM S kódem ALZADNY10 stojí 4 157 Kč místo 5 099 Kč (úspora 942 Kč) Hlavní alternativa ke Kindlu pro ty, kdo chtějí mechanická tlačítka, USB-C a čtečku, která se neuzamyká na jediný ekosystém Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 10.5.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Mezi čtečkami knih je dnes Kindle králem a všechno ostatní se vůči němu nějak vymezuje. PocketBook 700 Era teď s kódem ALZADNY10 spadl na 4 157 Kč a v této cenovce nabízí dvě věci, které vás u Amazonu nepotkají – mechanická tlačítka pro otáčení stránek a otevřenost vůči formátům i obchodům. Sedm palců, mechanická tlačítka, IPX8 Co PocketBook umí navíc proti Kindlu Pomalejší systém – fakt, který musíte přijmout Verdikt: pro koho dává smysl Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud kupujete e-knihy v českých obchodech (Palmknihy, Kosmas, Martinus) a chcete čtečku s podporou EPUB, MOBI i PDF.⚠️ Zvažte, pokud jste zvyklí na svižnou odezvu Kindle nebo telefonu – PocketBook je opakovaně kritizovaný za pomalejší systém.💡 Za 4 157 Kč dostanete 7″ displej, IPX8, USB-C a postranní tlačítka, což je u čteček dnes spíš výjimka. CHCI ČTEČKU ZA 4 157 KČ Sedm palců, mechanická tlačítka, IPX8 700 Era má 7palcový E Ink Carta 1200 displej s rozlišením 1680 × 1264 pixelů (300 PPI) – tedy stejnou jemnost, jakou nabízejí dražší modely, jen na o palec větší ploše než většina šestipalcových konkurentů. Z hlediska čtení je to ideální kompromis: víc textu na stránku než u 6″ Kindle, ale stále se vejde do kabelky. Podsvícení nabízí klasické přepínání mezi teplým a studeným tónem (SMARTlight), takže večer před spaním vám displej nesvítí do očí studenou modrou. Asymetrický design má jednu užší stranu, kde sedí mechanická tlačítka pro otáčení stránek. Pro lidi, kteří čtou v posteli s jednou rukou pod hlavou, jsou tlačítka výrazně pohodlnější než dotykový displej – ostatně právě toto je jeden z hlavních důvodů, proč si někteří kupující v recenzích PocketBook vybrali místo Kindlu. Bonusem je vodotěsnost IPX8, takže čtečka přežije i ponoření do vany nebo bazénu. Co PocketBook umí navíc proti Kindlu Hlavní rozdíl proti Amazonu je otevřenost. PocketBook 700 Era nativně otevře EPUB, MOBI, PDF, FB2, AZW i DJVU, podporuje Adobe DRM (takže na ní pohodlně přečtete knihy z Palmknih, Kosmasu, Martinusu nebo z online knihoven), a přes Dropbox, PocketBook Cloud nebo Send-to-PocketBook si do ní snadno dostanete vlastní soubory. Místo Amazon ekosystému tady máte normální zařízení, kam dáte cokoliv chcete. K tomu navíc integrovaný reproduktor a Bluetooth pro audioknihy a převod textu na řeč v češtině. Tady ale buďme upřímní – uživatelské zkušenosti se shodují, že české předčítání zní strojově a na delší poslech není ideální. Anglické čtení funguje znatelně lépe. Pomalejší systém – fakt, který musíte přijmout Nemá smysl to skrývat – z 237 hodnocení na Alze se opakovaně objevuje stejná výtka: PocketBook reaguje pomaleji, než byste čekali. Při samotném čtení a otáčení stránek je to v pohodě, ale otevření knihy, procházení knihovny, nastavení nebo webový prohlížeč jsou citelně líné. Jeden z uživatelů to shrnuje přesně – pokud jste zvyklí na rychlost smartphonu, pár dnů budete mít pocit, že je čtečka rozbitá. Pak si zvyknete a už si toho nevšímáte. Druhou stranou téže mince je výdrž baterie. Při běžném používání čtečka vydrží zhruba měsíc na jedno nabití, což potvrzuje většina recenzí. Konektor je USB-C, takže nemusíte vozit speciální kabel. Verdikt: pro koho dává smysl PocketBook 700 Era za 4 157 Kč je vhodný pro čtenáře, kteří nakupují e-knihy v českých obchodech a chtějí čtečku s otevřeným ekosystémem, mechanickými tlačítky a velkým displejem. Pokud Kindle vlastníte několik let a primárně používáte Amazon Store, není důvod přecházet. Pokud naopak právě stojíte před první čtečkou a nechcete se zamknout do Amazon ekosystému, tahle sleva je rozumná příležitost. 