Barevná čtečka knih PocketBook 700 Era Color zlevnila. Stojí 5300 korun a v balení dostanete pouzdro Hlavní stránka Zprávičky PocketBook 700 Era Color je 7" čtečka s barevným E Ink displejem, fyzickými tlačítky pro otáčení stran, audioknihami (reproduktor, Bluetooth, Text-to-Speech), 32GB pamětí a odolností IPX8; edice DKNY přidává obal z PU kůže S kódem ALZADNY10 ji teď koupíte za 5 246 Kč (běžně 5 829 Kč, původně 6 599 Kč) Barevný E Ink je lákadlo i kompromis: text je tmavší a překreslování pomalejší než u čistě černobílé čtečky Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 12.6.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Láká vás čtečka, která zvládne i barvu – komiksy, časopisy nebo obálky knih? PocketBook 700 Era Color v edici DKNY teď s kódem ALZADNY10 stojí 5 246 Kč místo běžných 5 829 Kč. Než ale sáhnete po peněžence, řeknu si na rovinu, co barevný E Ink umí a kde má své meze. CHCI ČTEČKU ZA 5 246 KČ Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete otevřenou čtečku s fyzickými tlačítky, audioknihami a barevným displejem na komiksy, časopisy i obálky – a nevadí vám připlatit za design DKNY.⚠️ Zvažte, že barevný E Ink dělá černobílý text tmavší a zrnitější, vyžaduje častěji zapnuté podsvícení a překresluje pomaleji než klasická černobílá čtečka. Slot na paměťovou kartu chybí.💡 Za 5 246 Kč s kódem ALZADNY10 jde o jednu z dostupnějších barevných čteček s tímhle vybavením. Co barevná čtečka nabídne Hlavní rozdíl proti běžným čtečkám je barevný E Ink – černobílý text má rozlišení 1680 × 1264 px, barevná vrstva pak 632 × 840 px. Vyplatí se hlavně na komiksy, časopisy, mapy, učebnice a barevné obálky; u čisté beletrie rozdíl neoceníte. Velké plus jsou fyzická tlačítka pro otáčení stran, která recenzenti chválí. Čtečka je zároveň přehrávač audioknih – má mono reproduktor, Bluetooth 5.4 pro sluchátka a funkci Text-to-Speech, která nahlas přečte libovolný text. Paměť 32 GB pojme tisíce knih, podpora 25 formátů (EPUB, PDF, MOBI, CBR/CBZ, DOCX a další) a otevřený ekosystém znamená, že nejste zamčení v jednom obchodě jako u Kindlu – knihy nahrajete přes USB-C, PocketBook Cloud, Dropbox nebo Send-to-PocketBook. Osvětlení SMARTlight ladí teplotu barev podle denní doby a krytí IPX8 přežije i pád do vany. Edice DKNY navíc přidává obal z etické PU kůže. KOUPIT S KÓDEM ALZADNY10 Na co myslet Pár věcí na rovinu. Barevný E Ink je technologie s daní: přes barevnou vrstvu vypadá černobílý text tmavší a o něco zrnitější než na klasické černobílé čtečce, takže podsvícení budete mít zapnuté častěji. Z recenzí majitelů taky plyne pomalejší překreslování stránek než u staršího Kindlu a barvy jsou spíš tlumené – sytost tabletu nečekejte. Chybí slot na paměťovou kartu, takže vám musí stačit 32 GB (na knihy bohatě, na rozsáhlou sbírku audioknih už hůř). A je férové dodat, že část ceny platíte za designovou edici DKNY a kožený obal, ne za lepší hardware. Pro čtenáře komiksů, časopisů a barevných obálek, kteří chtějí fyzická tlačítka, audioknihy a otevřený ekosystém, je to za 5 246 Kč zajímavá nabídka. Komu jde čistě o beletrii a co nejostřejší černobílý text, ušetří s klasickou černobílou čtečkou. CHCI UŠETŘIT S KÓDEM ALZADNY10 Barevný E Ink – pokrok, který stál za to, nebo zbytečný kompromis? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza čtečka knih slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025