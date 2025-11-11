Fanoušci Perníkového táty, připravte se! Nový seriál Pluribus od Gilligana má 90 % na ČSFD Hlavní stránka Zprávičky Vince Gilligan, tvůrce Breaking Bad, vydal nový sci-fi seriál Pluribus na Apple TV+ Hlavní roli hraje Rhea Seehorn jako jediná Američanka imunní vůči mimozemskému viru štěstí První dvě epizody vyšly 7. listopadu, nový díl vychází každý pátek Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 11.11.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Po více než dvou letech od finále Better Call Saul se Vince Gilligan vrací s něčím úplně jiným. Pluribus, nový sci-fi seriál pro Apple TV+, odstartoval 7. listopadu dvěma epizodami a okamžitě si získal pozornost kritiků i fanoušků. Na rozdíl od předchozích Gilliganových projektů zakotvených v realitě jde tentokrát o mimozemskou invazi – ale ne takovou, jakou byste čekali. Virus, který dělá lidi šťastné Kojima to miluje "This show was made by Humans" Devět epizod, každý pátek nová Není to Breaking Bad, ale to je v pořádku Virus, který dělá lidi šťastné Základní premisa je zvláštní: mimozemský virus změní celou planetu v místo, kde jsou všichni neustále šťastní, laskaví a spokojení. Všechny myšlenky, vzpomínky a znalosti se sdílejí mezi všemi lidmi – nikdo už nemluví o „já“, ale o „tento jedinec“. Zní to jako utopie, že? Pro Carol, kterou hraje Rhea Seehorn, je to noční můra. Carol je bestsellerová autorka romantické fantasy, má miliony na účtu, stovky tisíc fanoušků a je absolutně mizerná. Mizantropka do morku kostí. A je jediná Američanka, která je vůči viru imunní. Zatímco celý svět se usmívá a pomáhá si navzájem, Carol zuří, že jí všichni neustále zkouší pomoct a „vyléčit“ ji z imunity. Gilligan říká, že o nápadu přemýšlel skoro deset let. Původně měla být hlavní postava muž, ale když dopisoval Better Call Saul, dostal nápad na Rheu Seehorn a začal pro ni scénář přepisovat – aniž by jí to řekl. „Prostě od ní nemůžete odtrhnout oči. Má úžasné charisma a zvládne všechno – rozesmát vás i rozbrečet,“ vysvětloval. První dvě epizody – „We is Us“ (56 minut) a „Pirate Lady“ (62 minut) – získaly na Rotten Tomatoes hodnocení 74 % od kritiků a 84 % od diváků. To není Breaking Bad úroveň (98 %), ale pro první epizody nového seriálu je to solidní číslo. Na českém ČSFD má seriál zatím 90 %, ale hodnocení je zatím jen od pár desítek uživatelů. Kojima to miluje Mezi fanoušky seriálu je i Hideo Kojima, zakladatel Kojima Productions a autor Metal Gear Solid. Napsal nadšenou recenzi na první díl: „Konečně jsem se podíval na první epizodu dlouho očekávaného seriálu Pluribus od Vince Gilligana! Panebože – to je neuvěřitelné. Absolutně neuvěřitelné. Vtáhne vás to hned od úvodní scény. Vince je opravdu génius!“ Pro Kojimu, který sám vytváří hry s komplexními sci-fi tématy a filosofickými otázkami, je Pluribus zřejmě přesně ten typ vyprávění, který ho baví. „This show was made by Humans“ V titulcích seriálu se objevuje řádek: „This show was made by Humans“ (Tuto show vytvořili lidé). Gilligan je známý tím, že nenávidí umělou inteligenci v kreativním procesu a otevřeně to kritizuje. Pluribus je o ztrátě individuality, o tom, co se stane, když všichni myslí stejně. Když se podíváte na současný hype kolem AI, která má „zlepšit kreativitu“, Gilliganův postoj není až tak překvapivý. Devět epizod, každý pátek nová Pluribus má celkem devět epizod v délce 43-62 minut. Epizody vycházejí každý pátek – tedy klasický týdenní formát. Třetí epizoda s názvem „Grenade“ (Granát) vyjde 14. listopadu, další díly budou přibývat až do konce prosince. Gilligan a Gordon Smith (spolupracovník z Better Call Saul) se podělili o režii, scénář psali kromě nich i Alison Tatlock, Vera Blasi a další. Hudbu má na starosti Dave Porter, který dělal soundtracky pro Breaking Bad i Better Call Saul, takže můžete čekat podobnou atmosféru. Vedle Rhey Seehorn hrají v seriálu Miriam Shor, Karolina Wydra, Karan Soni a další. Obsazení není tak masivní jako u Breaking Bad, což dává smysl – když je většina lidstva ve shodě mysli, nepotřebujete desítky různých charakterů. Není to Breaking Bad, ale to je v pořádku Seriál funguje jako alegorie na toxické vztahy a tlak společnosti na lidi, aby potlačili své emoce. Carol je neustále nabádána, aby si držela city na uzdě, aby věřila lidem okolo a aby se chovala „lépe“. Mluví a nikdo ji neslyší. Opakuje se a nikdo jí nevěří. Křičí a je jí řečeno, aby se chovala slušně. Pro někoho to bude moc pomalé, pro jiné to bude osvěžující změna oproti explozivním sci-fi akcím. Záleží, co od seriálu čekáte. Pokud jste fanoušci Breaking Bad kvůli napětí a drogové válce, Pluribus není to samé. Pokud jste fanoušci Better Call Saul kvůli charakterům a morálním dilematům, máte šanci, že vás to chytne. A pokud prostě jen chcete vidět Rheu Seehorn v hlavní roli, určitě se podívejte. Budete sledovat nový seriál od tvůrce Breaking Bad? Zdroj: ČSFD, Rotten Tomatoes 