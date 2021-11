Sony má super update pro uživatele PlayStation a Android 12

Máte chytrý telefon, ve kterém běží (nebo třeba časem poběží) systém Android 12? A máte i herní konzoli PlayStation 4 či PlayStaion 5? Tak to vás jistě budou zajímat novinky, které před pár hodinami oznámila společnost Sony přes oficiální účet na Twitteru. Změny se týkají aplikace PS Remote Play, která zprostředkovává cloudové hraní her pro tyto konzole na jiných zařízeních. Má nové funkce, které jsou určené právě mobilům s nejnovějším Androidem.

New PS Remote Play update for Android 12 users enables pairing with a DualSense wireless controller, and new DualShock 4 features including touchpad, motion sensor, rumble and battery indicator: https://t.co/4fpa77Ggi5

Live now globally! pic.twitter.com/kmTCVTpjqt

— PlayStation (@PlayStation) November 16, 2021