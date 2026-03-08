TOPlist

PlayStation Portal za je teď za 4 290 Kč! A díky aktualizaci už ani nepotřebujete PS5

  • PlayStation Portal Remote Player je 8" handheld s Full HD displejem a ovládáním DualSense pro hraní her z PS5 přes Wi-Fi nebo cloud
  • Na Alze stojí 4 290 Kč místo původních 5 189 Kč
  • Díky cloud streamingu (PS Plus Premium) už nepotřebujete ani vlastní PS5

Jakub Kárník
Jakub Kárník
8.3.2026 06:00
Ikona komentáře 0
PS Portal

PlayStation Portal od vydání výrazně dozrál – přibyl cloud gaming, stabilizoval se streaming a komunita hráčů roste. Na Alze aktuálně koupíte PlayStation Portal za 4 290 Kč místo původních 5 189 Kč. Pokles ceny může souviset s tím, že podle opakovaných úniků Sony pracuje na nové verzi s OLED displejem – ale zatím bez potvrzeného data. Kdo nechce čekat, dostane za aktuální cenu plně funkční zařízení. Detaily najdete v detailu produktu na Alze.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud máte PS5 a sdílíte televizi s rodinou, nebo pokud vás láká cloud gaming bez nutnosti vlastnit konzoli.
⚠️ Zvažte, pokud máte slabší Wi-Fi nebo plánujete hrát hlavně mimo domov – streaming z PS5 funguje spolehlivě jen na kvalitní domácí síti.
💡 Za 4 290 Kč dostanete 8″ Full HD displej s ovládáním DualSense, haptickou odezvou a adaptivními triggery – ergonomicky jeden z nejpohodlnějších handheldů na trhu.

Dva způsoby hraní: stream z PS5 nebo cloud

PlayStation Portal původně uměl jen streamovat hry z domácí PS5 přes Wi-Fi. Od přidání cloud streamingu (vyžaduje PS Plus Premium) se ale dá použít i jako standalone zařízení – bez vlastního PS5. Knihovna cloudových her zatím není kompletní, ale obsahuje desítky AAA titulů a průběžně se rozšiřuje. Uživatelé na Redditu potvrzují, že cloud funguje překvapivě hladce i přes mobilní hotspot, pokud je signál stabilní.

Při streamování z vlastní PS5 dostanete přístup ke všem nainstalovaným hrám (PS5 i PS4) s plnou haptickou odezvou a adaptivními triggery – to je zážitek, který jiný handheld nenabídne. Pro nejlepší výsledky doporučují uživatelé mít PS5 připojenou kabelem k routeru a Portal na stabilní 5GHz Wi-Fi.

Co říkají uživatelé – a na co si dát pozor

Na Alze má Portal hodnocení 4,4 z 5 (367 hodnocení, přes 10 000 prodaných kusů). Nejčastější chvála: skvělá ergonomie, lehkost (540 g), pohodlné hraní z postele a plnohodnotný DualSense zážitek. Opakovaně se objevuje nadšení z cloud gamingu.

Nejčastější výtky: kvalita Wi-Fi je klíčová – na slabé síti se objevuje lag, snížení rozlišení a výpadky. Připojení k PS5 mimo domácí síť (přes hotspot) mnoha uživatelům nefunguje nebo vyžaduje pokročilé nastavení routeru (port forwarding, statická IP). Displej je LCD, ne OLED – kdo je zvyklý na OLED z telefonu nebo Switche, může vnímat horší černou a kontrast. Výdrž baterie je kolem 3–4 hodin, což pro kratší herní sessions stačí, ale na delší hraní je to málo. A Portal nepodporuje standardní Bluetooth sluchátka – jen PS Link kompatibilní audio.

Verdikt: koupit teď, nebo čekat na OLED verzi

Pokud máte PS5 a sdílíte televizi s rodinou, nebo vás láká cloud gaming bez konzole, PlayStation Portal za 4 290 Kč je funkční a vyzrálé zařízení s výbornou ergonomií. Ano, podle úniků se chystá OLED verze – ale nemá potvrzené datum, cenu ani specifikace. Aktuální model za sníženou cenu je proto rozumná volba pro ty, kdo chtějí hrát teď a nepotřebují čekat na prémiový displej. Pokud je pro vás kvalita obrazu prioritou a nevadí vám počkat, může se vyplatit vyčkat na další informace. Další herní příslušenství najdete v aktuálních Alza Dnech.

Hrajete na PS5 z postele, nebo vám stačí televize? A čekáte na OLED verzi?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
