Můžete ušetřit tisíce: Playstation 5 Slim s 1TB externím diskem Samsung je teď v akci!

PlayStation 5 Slim Digital Edition s rozšířeným úložištěm 825 GB + 1 TB SSD je na Alze za 12 742 Kč s členstvím AlzaPlus Běžná cena konzole je 14 990 Kč a samotný 1TB SSD disk stojí normálně 4 999 Kč — v balíčku ušetříte tisíce AlzaPlus členství stojí 59 Kč měsíčně a jde kdykoliv zrušit Jakub Kárník Publikováno: 24.3.2026 12:12 Pokud jste s nákupem PS5 dosud otáleli, tohle je pravděpodobně nejlepší nabídka, na kterou narazíte. PlayStation 5 Slim Digital Edition s přidaným 1TB SSD na Alze stojí 12 742 Kč — podmínkou je členství AlzaPlus za 59 Kč měsíčně, které jde kdykoliv zrušit. Když si spočítáte, že samotný 1TB rozšiřující disk stojí běžně 4 999 Kč a konzole bez něj 14 990 Kč (ano, toto je nadsazená cena od Alzy, normálně se dá sehnat o tři tisíce levněji), vychází vám úspora v řádu tisíců korun. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete PS5 s dostatkem místa na digitální knihovnu a nevadí vám absence Blu-ray mechaniky.⚠️ Zvažte, pokud preferujete fyzické disky — Digital Edition mechaniku nemá💡 Za 12 742 Kč dostanete konzoli s celkem 1 825 GB úložiště, podporou 4K/120 FPS a ovladačem DualSense Proč Slim a proč právě teď PlayStation 5 Slim je o 30 % menší a zhruba o 20 % lehčí než původní PS5. Uvnitř běží stejný hardware — osmijádrový procesor AMD Zen 2 a grafika AMD RDNA 2 s podporou ray tracingu. Klíčová výhoda tohoto konkrétního balíčku je rozšířené úložiště. Základní SSD má 825 GB, z čehož systém zabírá zhruba 150 GB. Přidaný 1TB SSD celkovou kapacitu zvedá na 1 825 GB, což znamená, že nebudete neustále mazat a přeinstalovávat hry — moderní tituly jako Gran Turismo 7 nebo Final Fantasy VII Rebirth zabírají klidně 100+ GB. Na co si dát pozor Jde o Digital Edition, tedy verzi bez Blu-ray mechaniky. Všechny hry kupujete a stahujete výhradně z PlayStation Store. Pokud máte sbírku fyzických disků nebo preferujete nákup her v krabicích (často levnější na secondhandu), tato verze pro vás není. Vertikální stojan není součástí balení — pokud chcete konzoli postavit na výšku, musíte ho dokoupit zvlášť. V balení najdete konzoli, jeden ovladač DualSense, napájecí kabel a HDMI kabel. Menu konzole je v češtině. A drobnost ohledně ceny: sleva na 12 742 Kč platí s členstvím AlzaPlus, které stojí 59 Kč měsíčně. Pokud si ho aktivujete jen kvůli tomuto nákupu a pak zrušíte, zaplatíte navíc prakticky jen jednu měsíční platbu. Bez členství je cena vyšší. Verdikt PS5 Slim Digital Edition s 1TB rozšiřujícím diskem za 12 742 Kč je aktuálně jedna z nejlepších cest, jak se dostat k aktuální generaci PlayStationu za rozumné peníze. Necelých 1,8 TB úložiště vyřeší největší bolest digitálních hráčů a cena balíčku je výrazně výhodnější než nákup komponent zvlášť. Kdo nepotřebuje fyzické disky a nevadí mu měsíční poplatek za AlzaPlus, nemá nad čím váhat. Hrajete na PlayStationu, nebo dáváte přednost PC? A vystačíte si s digitální knihovnou her?