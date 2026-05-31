Nejlepší sluchátka pro PlayStation 5 v obří slevě! Hrají skvěle, ale mají zásadní problém

Sony PlayStation 5 Pulse Elite spadly z původní ceny 3 590 Kč na 1 954 Kč přes Heureku Planar magnetic drivery dělají z těchto sluchátek jeden z nejkvalitnějších herních zvuků v cenovce do 3 tisíc Recenze ovšem upozorňují na opakovaný problém s konstrukcí — sluchátka praskají v lepeném spoji Jakub Kárník Publikováno: 31.5.2026 20:00 Hledáte oficiální sluchátka pro PlayStation 5? Sony PlayStation 5 Pulse Elite spadla z původních 3 590 Kč na 1 954 Kč na Heurece, což je sleva přes 45 %. To je velmi agresivní pokles u oficiálního příslušenství Sony a stojí za zvážení — pokud ovšem víte, co kupujete. Jsou tu totiž věci, které byste měli vědět dřív, než kliknete na košík. Zvuk, kterému se v ceně málokdo vyrovná Slabina, kterou musíte znát Rychlé shrnutí ✅ Planar magnetic drivery nabízejí jeden z nejlepších herních zvuků v cenové třídě✅ Bezdrátové připojení k PS5, PS Portal i PC přes PlayStation Link, plus Bluetooth pro mobil⚠️ Konstrukce má známé problémy — čelenka praská v lepeném spoji u řady uživatelů💡 Za 1 954 Kč skvělý zvuk, ale dlouhodobá životnost je rizikový faktor Zvuk, kterému se v ceně málokdo vyrovná Hlavní lákadlo Pulse Elite jsou planar magnetic drivery — technologie, která se obvykle vyskytuje u sluchátek za výrazně víc peněz. Výsledkem je čistý, detailní zvuk s pořádnými basy a věrnými výškami. Mezinárodní recenze shodně tvrdí, že jde o jeden z nejlepších herních zvuků, jaký lze na PlayStationu zažít — od atmosférických efektů ve Stalkerovi po výbušné scény ve Star Wars Outlaws. K tomu mikrofon, který se schová do těla sluchátek, když ho nepotřebujete. Praktická je i konektivita. Bezdrátové připojení přes PlayStation Link dongle funguje na PS5, PlayStation Portal i PC, a pro mobilní zařízení tu je Bluetooth. Sluchátka navíc disponují 30hodinovou výdrží a součástí balení je i nabíjecí držák. Výborně zní u online hraní — mikrofon je čistý a srozumitelný, takže vás budou spoluhráči slyšet bez problémů. Slabina, kterou musíte znát Tady je třeba být otevřený. Při procházení uživatelských recenzí narazíte na opakovaný a alarmující problém: čelenka Pulse Elite praská v lepeném spoji v místě nad sluchátkem, typicky po 3 až 8 měsících používání. Vada se opakuje napříč desítkami zákazníků — někteří uvádějí, že už mají třetí kus, a sluchátka se rozbila i přes naprosto opatrné zacházení. Ještě horší je, že reklamace u oficiálních prodejců často končí zamítnutím, takže nelze počítat ani s opravou. Dále uživatelé v recenzích zmiňují časté samovolné odpojování od PS5, které vyžaduje restart konzole nebo vytažení donglu. A pokud chcete sluchátka používat současně na PS5 i na PC, budete muset koupit druhý dongle a navíc se mezi nimi přepíná dost neintuitivně. Pohodlí je rozporuplné — někomu sluchátka výborně sedí, jinému tlačí už po půl hodině a samotná konstrukce neumožňuje nosit je pohodlně na krku. Co z toho plyne pro slevovou cenu? Za 1 954 Kč jsou Pulse Elite jednoznačně dobrý poměr cena/výkon — pokud jde o zvuk, mikrofon a integraci s PlayStation ekosystémem. Pokud byste hledali alternativu se stejně dobrým zvukem, museli byste utratit alespoň 3 000 Kč. Jenže životnost je hazard — máte solidní šanci, že po půl roce sluchátka přestanou držet pohromadě, a reklamace pravděpodobně neuspěje. Pokud hledáte sluchátka primárně pro PS5 a PlayStation Portal, počítejte s tímhle rizikem. Pro multiplatformní použití (PS5 + Xbox + PC) jsou lepší volbou SteelSeries Arctis Nova 5, které jsou v podobné cenovce a recenzenti je hodnotí pozitivně z hlediska konstrukce.