Operátor Vodafone do své nabídky opět zařadil Playstation 5, tentokrát v balení s kritiky oceňovaným titulem God of War Ragnarök. U operátora si bude možné nově koupit také virtuální realitu Playstation VR2, která byla představena v únoru. Pokud si budete chtít pořídit ke konzoli tarif, dostanete navíc dost slušnou slevu.

Playstation 5 je u Vodafonu k dispozici ve variantě s mechanikou, jedním ovladačem DualSense a hrou God of War Ragnarök. Ta si na metacritic drží hodnocení 94 % a bezpochyby jde o jeden z těch nejlepších titulů, které si na současné generaci konzolí můžete zahrát. Pokud si budete chtít ke konzoli objednat tarif, může být konzole od Sony vaše už za 11 801 Kč.

Innovative Gameplay Features | PS VR2

To se ale bavíme o tarifu Red Neomezený Premium 5G, který měsíčně vychází na 1 307 Kč. Na druhou stranu, pokud po dražším tarifu pokukujete a využijete neomezená data s neomezenou rychlostí, je to rozhodně zajímavá nabídka. S levnějšími tarify dosáhnete stále na slevu 2 000 Kč, bez tarifu pak vychází Playstation 5 u Vodafone na 15 801 Kč. Virtuální realitu Playstation VR2 si pak můžete dokoupit zvlášť a to za cenu 15 177 Kč. V balení se kromě brýlí nachází také dvojice ovladačů, sluchátka a samozřejmě všechny kabely, které jsou potřebné ke spuštění.

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat i přímo přes Google News nebo na Facebookové stránce. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Přemýšlíte o koupi Playstationu 5?

Zdroj: tisková zpráva, Vodafone