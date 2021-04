Legendární Planescape: Torment nyní ve slevě na Android. Kolik stojí?

Planescape: Torment je bezesporu legendou a jde o jednu z nejlepších her všech dob. Originální hra vyšla již v roce 1999 a měla ve své době přímo obrovský ohlas. Přelomový příběh, skvěle napsané postavy, úchvatný soundtrack a mnoho dalších věcí, které jsme na hře milovali. Nyní je Planescape: Torment nyní ve slevě na Android.

Planescape: Torment nyní ve slevě na Android

Jak již bylo psáno v úvodu, hra má skvělý příběh a kromě něj také skvěle napsané dialogy a postavy. Krátká není ani herní doba, která činí přes 50 hodin v závislosti na tom, co ve hře děláte. V roce 2017 vývojáři vydali Enhanced Edition, která získala poměrně velkou kritiku ale ne kvůli tomu, že by byla špatná. Není v ní totiž nic moc nového. Přináší o něco modernější vzhled a lépe uzpůsobené ovládání, ale dle některých recenzentů to hře úplně nesvědčí.

Planescape: Torment EE – Android / iOS Gameplay

Planescape: Torment: Enhanced Edition Beamdog

Obsah hry jako je příběh, questy či zbraně zůstává totožný jako u originálního titulu. Hra je samozřejmě plně uzpůsobena dotykovému ovládání a vývojáři doporučují minimálně 7palcový displej. A kolik za hru tedy zaplatíme? Normálně je na Google Play za 279,99 Kč, ovšem nyní je za půlku a vyjde tedy na 129,99 Kč.

Hráli jste někdy Planescape: Torment?