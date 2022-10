V posledních několika týdnech se s informacemi ohledně telefonů Google Pixel 7 a hodinek Google Pixel Watch roztrhl pytel. Přispívají k tomu nejen leakeři, ale také samotná firma, která publikovala několik videí a renderů. Pokud si ale myslíte, že oficiální konference není ani potřeba, jelikož o produktech víme téměř vše, jste zřejmě na omylu. Americká společnost pro zákazníky totiž dle Rolanda Quandta (leakera) chystá naprosto špičkové akce.

Představení nových Google produktů proběhne již 6. října a pokud alespoň o jednom z nich přemýšlíte, nasadíme vám do hlavy dalšího brouka. Roland Quandt na svém Twitteru totiž sdílel informace o dárcích k řadě Google Pixel 7. Čekali byste nějakou drobnost? Tak zpozorněte. K základnímu Pixelu 7 bude Google dodávat zdarma sluchátka Pixel Buds Pro, které stojí přes 5 000 korun.

Pixel 7 Pro pre-order gifts in some countries include the Pixel Watch.

Pixel 7 pre-order gifts in some countries include the Pixel Buds Pro.

(read: UK)

— Roland Quandt (@rquandt) October 1, 2022